Flugzeugabsturz in Brasilien: 62 Menschen kommen ums Leben

In Brasilien hat sich ein schweres Flugzeugunglück ereignet: Eine Maschine der Fluglinie Voepass ist in der Stadt Vinhedo im brasilianischen Staat São Paulo verunglückt sein, wie die örtliche Feuerwehr bestätigte. Nach Angaben der dortigen Stadtverwaltung kamen alle Insassen ums Leben.

Flugzeug schlug laut Medienberichten in einem Wohnviertel auf

Laut Voepass war das Flugzeug mit 58 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern von einem Flughafen im Süden des Landes zum Flughafen Guarulhos in der Nähe der Stadt São Paulo unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache soll der Flieger dann in der Stadt Vinhedo im brasilianischen Staat São Paulo abgestürzt sein. Kein Insasse hat den Absturz überlebt, wie die dortige Stadtverwaltung mitteilte. Das Nachrichtenportal "G1" berichtete unter Berufung auf die Stadtverwaltung, das Flugzeug sei in einer Wohnsiedlung abgestürzt. Am Boden sei aber niemand verletzt worden.

Feuerwehr, Militärpolizei und Zivilschutzbehörde entsandten Einsatzkräfte zur Absturzstelle. Brasilianische Medien zeigten Aufnahmen aus der Luft von einer in Flammen stehenden Fläche. Rauch stieg von einem Flugzeugteil auf. Auf weiteren Aufnahmen war zu sehen, wie ein Flugzeug vertikal nach unten stürzt und sich dabei dreht.

Brasiliens Präsident ruft zu Schweigeminute auf

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zeigte sich schockiert über den Vorfall. Er rief zu einer Schweigeminute auf. "Eine sehr traurige Nachricht. Mein ganzes Mitgefühl gilt den Familien und Freunden der Opfer", teilte Lula auf der Plattform X mit.