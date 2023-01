Euro in Kroatien: Wo man jetzt noch Kuna umtauschen kann

Mit dem Jahreswechsel hat Kroatien den Euro eingeführt, nun heißt es "Ćao" (Tschüss!) für die bisherige Landeswährung Kuna. Für Reisende aus der Eurozone dürfte das Zahlen in dem beliebten Urlaubsland damit deutlich angenehmer sein: Umständliches Umtauschen zu schwankenden Wechselkursen entfällt, Preisvergleiche fallen leichter. Bis einschließlich 14. Januar 2023 kann in Kroatien parallel zum Euro auch noch mit Kuna bezahlt werden – danach ist endgültig Schluss. Wer jetzt noch die alte Währung übrig hat, sollte schnell aktiv werden. Denn in Deutschland ist der Umtausch bereits jetzt nur noch eingeschränkt möglich.

Wo kann ich in Deutschland Kuna in Euro umtauschen?

Bis Ende 2022 konnte die Kuna noch bei allen Banken, die Devisen annehmen, zum jeweiligen Tageskurs in Euro umgetauscht werden, bei Reisebanken zum Beispiel. Seit 1. Januar ist das nur noch bei der Deutschen Bundesbank gebührenfrei möglich – und das auch nur mehr bis zum 28. Februar dieses Jahres. Denn für die Einführung des Euro in einem Beitrittsland gibt es ein feststehendes Verfahren, das den Umtausch der alten Währung für zwei Monate in allen andern Ländern des Euro-Währungsgebietes durch die Nationalen Zentralbanken vorsieht.

In Bayern hat die Bundesbank Filialen in Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg, die jeweiligen Adressen finden Sie hier.

Beim Umtausch gilt ein Tageshöchstbetrag von 8.000 Kuna pro Person und Transaktion. Und: Es werden bei der Bundesbank nur Kuna-Banknoten gewechselt, keine Münzen – im sogenannten Sortengeschäft ist es das übliche Geschäftsgebaren, nur mit Banknoten zu handeln. Der Wechselkurs wurde vom Rat der Europäischen Union genau festgelegt: 7,53450 Kuna sind ein Euro.

Geldwechsel in Kroatien

In Kroatien können Kuna bis zum Ende dieses Jahres, also bis zum 31. Dezember 2023, bei Geschäftsbanken, Postfilialen und der kroatischen Finanzagentur umgetauscht werden. Pro Transaktion werden bis zu 100 Kuna-Banknoten und 100 Kuna-Münzen gebührenfrei gewechselt. Bei einer größeren Anzahl an Banknoten oder Münzen kann eine Gebühr anfallen.

Ab dem 1. Januar 2024 ist der Geldwechsel dann nur noch bei der kroatischen Zentralbank möglich. Kuna-Banknoten werden unbefristet umgetauscht - und zwar gebührenfrei. Für Kuna-Münzen gilt das nur noch bis zum 31. Dezember 2025.