Erdbeben in Taiwan: Mehrere Tote – zwei Deutsche verschüttet

Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens neun gestiegen. Mindestens 736 weitere Menschen wurden nach neuesten Angaben der taiwanischen Feuerwehrbehörde bei dem Erdstoß am Mittwoch verletzt. Die meisten Opfer gab es im Landkreis Hualien nahe dem Epizentrum, einer bergigen Region an der Ostküste des Landes.

Nach Angaben der dortigen Behörden sind auch zwei Deutsche in einem Tunnel eingeschlossen. Insgesamt werde von 77 Verschütteten ausgegangen, teilte die Einsatzleitung der Feuerwehr mit. Von ihnen befänden sich 60 in einem Tunnel nördlich der Stadt Hualien. Die beiden Deutschen seien in einem anderen Tunnel eingeschlossen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Mindestens sieben Tote, hunderte Verletzte

Das Beben am Morgen hatte laut der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,4 und löste vorübergehend Tsunami-Warnungen in Süd-Japan und auf den Philippinen aus. Zahlreiche Gebäude wurden schwer beschädigt. Strenge Bauvorschriften konnten offenbar jedoch eine größere Katastrophe verhindern.

Zum Hören: Radioreportage – Sind Erdbebenkatastrophen vermeidbar?

Taiwan: Stärkstes Erdbeben seit 25 Jahren

Nach Angaben der taiwanischen Erdbebenwarte war es das stärkste Erdbeben auf der Insel seit einem Vierteljahrhundert. Im September 1999 waren bei einem Erdstoß der Stärke 7,6 in Taiwan etwa 2.400 Menschen ums Leben gekommen. Es war die folgenschwerste Naturkatastrophe in der Geschichte der Insel.

Mit Informationen von dpa und AFP.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.