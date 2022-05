Energiekonzern: Russland stoppt Gaslieferungen an Finnland

Russland stellt finnischen Angaben zufolge am Samstag seine Erdgaslieferungen an das Nachbarland Finnland ein. Ab 06.00 Uhr (MESZ) werde kein Gas mehr fließen, teilt der finnische Gaskonzern Gasum am Freitag mit. Es sei "höchst bedauerlich", dass die vertraglich vereinbarten Lieferungen nun ausgesetzt würden. Auf diese Situation sei das Unternehmen aber vorbereitet, sodass es nicht zu Versorgungsproblemen kommen werde.

Streit um Bezahlung in Rubel

Gasum hatte bereits vor einigen Tagen erklärt, es bestehe das "erhöhte Risiko", dass der russische Energieriese Gazprom seine Erdgaslieferungen nach Finnland im Streit um die Bezahlung in Rubel aussetzen werde. Das Land hatte entsprechende Forderungen aus Moskau abgelehnt. Im finnischen Energiemix hat Erdgas einen Anteil von acht Prozent.

Finnland hatte außerdem gemeinsam mit Schweden am Mittwoch einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Nato eingereicht. Die beiden nordischen Länder wollen dem westlichen Militärbündnis unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beitreten. Russland kritisierte das Bestreben als "schweren Fehler".