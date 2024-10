Deutschlands Wirtschaft beleben - wer will was?

"Die Wirklichkeit hält sich nicht an Verträge", so erklärt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), warum er einen Plan für die Wirtschaft vorstellt, der so gar nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt ist. Überall Krisen: Putins Angriffskrieg, US-amerikanischer Wirtschaftsprotektionismus.

Die Wirklichkeit, die Habeck nun ändern will, sieht in Deutschland so aus: Das Land steckt das zweite Jahr in Folge in einer Rezession, trotz eines 0,2-Prozent-Mini-Wachstums im dritten Quartal. Die Arbeitslosenzahlen steigen im Gesamtjahr. Der Jobgarant Automobilindustrie ist in der Krise, energieintensive Industrien verlagern ins Ausland. Was tun?

Die recht kurze Antwort aller Beteiligten lautet: Investitionen anreizen. Über das Wie wird gestritten. Nachdem die Ampel noch eine Wachstumsinitiative mit 49 Maßnahmen gemeinsam auf den Weg gebracht hatte, legen die Ampel-Spitzen nun konkurrierende Vorschläge vor.

Der Habeck-Plan: Zehn-Prozent-Investitionsprämie

Der Bundeswirtschaftsminister hat mit einem Strategiepapier konkretisiert, was er zuvor bereits als "Deutschlandfonds" beworben hatte. Habeck will aus diesem Fonds eine Investitionsprämie finanzieren: zehn Prozent dessen, was die Unternehmen investieren, sollen sie vom Staat bekommen. Fünf Jahre soll das gelten. Die Prämie werde mit der Steuerschuld verrechnet. Sie komme laut dem Strategiepapier "gerade auch Handwerksbetrieben sowie kleinen und mittelständischen Betrieben" zugute.

Auch Start-ups, die noch keinen Gewinn machen und deshalb nicht den Steuerrabatt nutzen können, sollen profitieren. Ihnen würden die zehn Prozent der Investitionssumme überwiesen. Habecks Ziel ist es, die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu erhöhen, etwa wenn sie in neue Maschinen investieren.

Was kostet das und woher kommt das Geld?

Unklar. Laut Berechnung des Bundes der deutschen Industrie (BDI) könnte es sich um einen "mittleren dreistelligen Milliardenbetrag" handeln. Habeck nimmt das Wort Schulden nicht in den Mund, er umschreibt es: "Das muss vorfinanziert werden. Ich sehe keine andere realpolitische Möglichkeit." Ein neues Sondervermögen, wie es für die Bundeswehr aufgelegt wurde, wäre aus Habecks Sicht die beste Lösung.

Was sagt die Wirtschaft?

Interessante Idee, aber unklare Gegenfinanzierung, so die Reaktion verschiedener Wirtschaftsverbände. "Weitere Nebelkerzen" sieht dagegen Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer.

Wie sinnvoll wäre die Steuerprämie? Sie richte sich gezielt an Unternehmen, die tatsächlich investieren, sagt Wettbewerbsökonom Jens Südekum. Das erreiche eine "höhere Treffsicherheit". So würden nicht alle Unternehmen pauschal mit der Gießkanne entlastet.

Anders sieht es Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung: Den meisten Unternehmen mangle es nicht an Geld, sondern an Vertrauen, Zuversicht und Projekten, in die sie lohnenswert investieren könnten, so der Ökonom.