Gablingen: Justizministerium stellt JVA-Leiterin vorläufig frei

Nun gibt es erste personelle Konsequenzen: Nach Vorwürfen wegen möglicher Misshandlungen von Häftlingen in der JVA Gablingen hat das Justizministerium die Anstaltsleiterin am Donnerstag vorläufig freigestellt. Das teilte CSU-Justizminister Georg Eisenreich bei einem Pressestatement mit.

Eisenreich betonte, dass die bisherige JVA-Leiterin weder Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren sei, noch laufe gegen sie ein Disziplinarverfahren. Es gehe darum, die Aufklärung zu erleichtern, so der Minister. Eine neue stellvertretende Leiterin sei kommissarisch im Amt, diese leite vorerst die Anstalt.

Minister Eisenreich äußerst sich erstmals persönlich

Vergangenen Freitag, also vor einer knappen Woche wurden die Vorwürfe gegen die JVA bekannt. Bisher hatte der Justizminister öffentlich geschwiegen, am Donnerstag ließ er sich erstmals persönlich zu den Anschuldigungen ein.

Mitte Oktober 2023 hatte sich eine Gefängnisärztin mit einer Beschwerde an das Justizministerium gewandt und in einer E-Mail von schweren Missständen bei der Unterbringung von Gefangenen in sogenannten besonders gesicherten Hafträumen (BgH) berichtet. Daraufhin habe sein Ministerium sowohl einen Bericht der JVA Augsburg-Gablingen angefordert als auch die Ärztin gebeten, ihre Aussage zu konkretisieren, so Eisenreich. Außerdem sei das Schreiben an die Staatsanwaltschaft Augsburg zur strafrechtlichen Prüfung weitergeleitet worden.

Nachdem die JVA alle Unterbringungen gerechtfertigt und die Ärztin ihre Vorwürfe nicht weiter konkretisiet habe, sei die Abteilung Justizvollzug im Ministerium am 8. November 2023 zu der Entscheidung gekommen, "dass derzeit kein aufsichtliches Einschreiten geboten ist".

Dimension der Vorfälle möglicherweise unterschätzt

"Das war dann auch die Begründung der Abteilung, dass sie mich nicht informiert hat", sagte Eisenreich. Er selbst habe von den Vorwürfen bis vergangene Woche nichts gewusst.

"Möglicherweise hat man in der Vergangenheit hier im Haus auch die Dimension der Vorfälle unterschätzt, was man auch beispielsweise daran sieht, dass ich nicht informiert wurde", sagte Eisenreich. "Rückblickend muss man sagen, das bei der Kontrolle von Gablingen noch mehr hätte passieren müssen."

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.