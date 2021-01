Machtkampf um die Parteispitze: Wer wird neuer CDU-Chef?

Die Messehalle in Berlin ist fast menschenleer – nur wenige Politiker, Techniker und Sicherheitsleute sind vor Ort. Keine Journalisten, keine Delegierten. Es ist der 33. CDU-Parteitag - der erste, der Corona-bedingt rein digital stattfindet.

Kramp-Karrenbauer: "Wegstrecke ist anders verlaufen"

Der Auftakt stand am Freitag ganz im Zeichen des Abschieds von Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Unsere Wegstrecke ist anders verlaufen und war kürzer als geplant und erhofft", gestand die CDU-Politikerin in ihrer Abschiedsrede ein. Aber auch sie gehöre zur Geschichte der Partei.

Im Februar vergangenen Jahres hatte Kramp-Karrenbauer nach dem Wahldebakel in Thüringen ihren Rücktritt angekündigt. Sie habe damals gespürt, dass sie als Parteivorsitzende nicht mehr genug Autorität in der CDU gehabt hätte, um die Partei unbeschadet durch die Krise zu bringen, so Kramp-Karrenbauer. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, das Amt für einen Nachfolger frei zu machen.

Digitaler Parteitag: Neuland für CDU-Delegierte

Diesen versucht die Partei bereits seit dem Frühjahr 2020 zu wählen. Der Sonderparteitag am 25. April vergangenen Jahres wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Auch ein Ausweichtermin im Dezember platzte – worin so mancher Kandidat bereits eine Verschwörung witterte.

Angesichts der immer näher rückenden Bundestagswahl im September und der anstehenden Entscheidung um einen Kanzlerkandidaten der Union, will die CDU nun klare Verhältnisse schaffen. 1001 Delegierte stimmen online darüber ab, wer ihr neuer Parteichef werden soll.

Dabei steht ihnen unter anderem ein digitaler Plenarsaal für Redebeiträge und eine digitale Wahlkabine, in der votiert werden kann, zur Verfügung. Die Zugangsdaten zu der Plattform erhielten die Delegierten vorab bereits auf analogem Weg. Dennoch will sich die Partei mit einer anschließenden Briefwahl rechtlich absichern. Der endgültige, juristische Sieger soll dann nach der Auszählung – wahrscheinlich am 22. Januar - feststehen.

Wer an die CDU-Spitze will

Um den Chefposten in der CDU bewerben sich Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Alle drei stammen aus Nordrhein-Westfalen. Alle drei sind Juristen.

Merz, dem früheren Unionsfraktionschef im Bundestag und ehemaligem Aufsichtsrat von BlackRock wurden zuletzt die besten Chancen auf das Amt des Parteivorsitzenden nachgesagt. Die großen süddeutschen Landesverbände und die Junge Union haben sich bereits für ihn ausgesprochen – allerdings hat er auf Bundesebene auch viele mächtige Gegner. Der 65-Jährige setzt auf eine starke Führung sowie einen klar konservativen Kurs der CDU.

Armin Laschet, der amtierende NRW-Ministerpräsident, tritt als einziger der Kandidaten im Team an. Sein Partner: Gesundheitsminister Jens Spahn. Diese Kooperation lässt vermuten, dass sich Laschet, der wegen seines lockeren Kurses in der Corona-Politik immer wieder kritisiert wurde, einen Vorteil durch die Popularität Spahns erhofft. Laschet steht in der CDU für einen Kurs der Mitte, der am ehesten Angela Merkels Politikstil fortführen könnte.

Als Außenseiter unter den Anwärtern auf den CDU-Parteivorsitz wurde dagegen Norbert Röttgen lange gehandelt. In den vergangenen Wochen konnte er jedoch immer größere Teile der Partei hinter sich versammeln. Bisher trat der 55-Jährige vorwiegend als Außenpolitiker in Erscheinung. In den vergangenen Wochen hatte er immer wieder betont, dass es ihm um eine komplette Neuausrichtung der Partei gehe – mit ihm als neuem Vorsitzenden, solle die CDU weiblicher, ökologischer und digitaler werden. Und: Röttgen hat bereits deutlich gemacht, dass er einer möglichen Kanzlerkandidatur von Markus Söder nicht im Wege stehen würde.