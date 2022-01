Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live: Strenge Corona-Auflagen - Was heißt es für die Kultur?

Seit gestern ist klar: In Bayern bleibt es bei unterschiedlichen Corona-Regeln für Gastronomie und Kultur. Kulturschaffende sind empört angesichts der strengen Regeln. Was denken Sie dazu? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800/ 94 95 95 5.