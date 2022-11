> Biden: Abschuss der Rakete aus Russland ist unwahrscheinlich

US-Präsident Biden hat es als "unwahrscheinlich" bezeichnet, dass die in Polen eingeschlagene Rakete aus Russland abgefeuert wurde. Informationen über die Flugbahn stünden dem entgegen, so Biden nach einem Notfall-Treffen am Rande des G20-Gipfels.