Bachmut fast eingekesselt: Steht die Stadt vor dem Fall?

Selenskyj räumt schwierige Lage ein

Der Name Bachmut hat längst hohe Symbolkraft. Die Stadt ist seit über einem halben Jahr heftig umkämpft. Beide Lager kamen über Monate kaum voran. Die Kämpfe erinnerten viele an den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg.

Jetzt verändert sich die Lage. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte schon am Montag eingeräumt, dass die Lage in Bachmut immer schwieriger werde. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte er jetzt: "Wir befassen uns ausführlich mit der Situation an jeder der Frontlinien. Am schwierigsten sind nach wie vor Bachmut und die Schlachten, die für die Verteidigung der Stadt wichtig sind. Ich danke allen ukrainischen Soldaten, die trotz dieses wahnsinnigen Drucks der Besatzer unsere Stellungen verteidigen und die russische Armee vernichten."

Bachmut offenbar fast eingekesselt

Auch der Sprecher des Generalstabs zeichnet in seinem heutigen Lagebericht ein düsteres Bild. "Der Feind rückt weiter in Richtung Bachmut vor, er hört nicht auf, die Stadt zu stürmen", sagt er.

Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die Russen Bachmut von Norden, Osten und Süden her fast eingekesselt. Derzeit gibt es offenbar nur noch eine Straße, über die sich die ukrainische Armee zurückziehen kann.

Wladislaw Selesnjow ist ukrainischer Oberst im Ruhestand: "Die Situation in Bachmut ist durchaus kritisch. Neben der Tatsache, dass die Kämpfe de facto von drei Seiten geführt werden, ist davon auszugehen, dass fast alle Verbindungswege zwischen Bachmut und dem Rest des Landes unter Beschuss der russischen Armee stehen."