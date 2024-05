Assange darf Berufung gegen Auslieferung an die USA einlegen

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Wikileaks-Gründer Julian Assange darf in Großbritannien gegen seine Auslieferung in die USA erneut in Berufung gehen. Das entschied der Londoner High Court. Die USA wollen Assange wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente vor Gericht stellen.