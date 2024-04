20.000 Elefanten für Deutschland: Absurde PR oder ernst gemeint?

Es klingt nach einem Aprilscherz, aber dafür kam die Nachricht einen Tag zu spät: Der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi will Deutschland 20.000 wilde Elefanten schenken – aus Protest gegen angebliche Beschränkungen bei der Einfuhr von Jagd-Trophäen in die Bundesrepublik.

Im Netz wird die Nachricht tausendfach kommentiert, gelikt, geteilt. Sie würde gern einen kleinen Elefanten aufnehmen, schreibt eine Userin. Leider könne sie "nur reine Wohnungshaltung anbieten", sie sei aber bereit, ihren "Balkon entsprechend zu sichern", schreibt sie. "Ja zu Elefanten in der Lüneburger Heide", kommentiert ein User. Ein anderer stichelt gegen Bayern und bietet an, Deutschland könne die Elefanten ja im Tausch gegen den Freistaat aufnehmen. Und eine Userin fände "ein paar freilaufende Elefanten" in Deutschland "sehr erfreulich".

Elefanten nach Deutschland holen: Theoretisch möglich, aber teure Tierquälerei

Tatsächlich wurden bereits in der Vergangenheit Elenfanten über weite Strecken transportiert. 2020 reiste ein Elefant namens Kaavan mit DHL von Pakistan nach Kambodscha. Ein LKW brachte das Tier zum Flughaften. "Während des gesamten Fluges musste die Temperatur kontrolliert werden und Kaavan wurde zur Sicherheit von Veterinären begleitet", schrieb DHL in einer Pressemitteilung [externer Link]. Gemeinsam mit verschiedenen Tierspezialisten sei die Reise monatelang geplant worden. Der Elefant durchlief ein wochenlanges Spezialtraining für den sicheren Ein- und Ausstieg aus der Transportkiste.

Auch Umsiedlungen ganzer Elefantenherden gab es bereits: Botswana übergab 8.000 Elefanten an Angola. Meist würden die Elefanten in solchen Fällen betäubt und per Lastkraftwagen transportiert, erklärt Biologin Mona Schweizer von Pro Wildlife gegenüber BR24. Theoretisch sei ein Transport nach Deutschland möglich, allerdings wäre es sehr teuer und stressig für die Tiere. "Man würde sie in ein Ökosystem bringen, wo sie nicht hingehören", erklärt sie. Deutschland habe nicht das Klima und nicht den Platz dafür, es wäre reine Tierquälerei.

Das Auswärtige Amt erklärte indes, Botswana sei bislang nicht mit einer "offiziellen Schenkungsurkunde auf die Bundesregierung zugekommen". "Und im Übrigen", sagte ein Sprecher, "hat der Präsident ja selbst darauf hingewiesen, dass das Wetter in Deutschland so schlecht ist, dass das mit den Elefanten vielleicht schwierig wird."

Wahlkampfmanöver? Was es mit dem "Geschenk" auf sich haben könnte

Ernst gemeint sei das Geschenk ohnehin nicht, sagt Schweizer. "Ich vermute, dass es ein Hinweis nach Innen ist, nach Botswana selbst", sagt sie. Als Präsident Mokgweetsi Masisi zum ersten Mal gewählt wurde, habe er versprochen, dass er etwas für die Lebensumstände der Bevölkerung tun werde. Er habe die Trophäenjagd eingeführt und erklärt, dass die Menschen davon profitieren würden. Das sei nicht passiert. "Um davon abzulenken, wird mit dem Finger nach Außen gezeigt", sagt Schweizer. Nun befinde sich der Präsidenten wieder im Wahlkampf. Seine Botschaft an die Menschen in Botswana laute: Ich setze mich im globalen Norden für euch ein.

Zum anderen vermutet sie bei der Aussage einen Zusammenhang mit dem Elfenbeinhandel. Botswana und andere Länder forderten bereits seit Längerem, dass das entsprechende Verbot aufgehoben wird. "Wenn man große Elefantenherden als Überpopulation und als Problemtiere deklariert, die man theoretisch sowieso schießen müsste", könne man auf dieser Grundlage Elfenbeinhandel rechtfertigen, erklärt Schweizer. Verschenken würde das Land die Elefanten nicht – denn es stecke eben Geld dahinter.

Auch ein Tierschutzexperte in einem Nachbarland von Botswana vermutet eine rein politisch motivierte Provokation des Präsidenten. Aus diesem Grund lehnte er ein Interview zu dem Thema auf BR-Anfrage ab.

Bundesumweltministerium: Einfuhrverbot wird auf europäischer Ebene diskutiert

Während ursprünglich über ein mögliches Einfuhrverbot von Jagdtrophäen nach Deutschland als Hintergrund der Drohung aus Botswana berichtet wurde, stellte das Bundesumweltministerium inzwischen klar: Es seien keine nationalen Maßnahmen geplant. Es handele sich um eine Debatte auf europäischer Ebene zur Erweiterung der Einfuhrgenehmigungspflicht auf weitere, stark geschützte und gefährdete Tierarten. Doch was ist dran an der Aussage des botswanischen Präsidenten, dass es Armut und Wilderei in Botswana fördere und dem Land schade, wenn die Einfuhr von Jagd-Trophäen weiter eingeschränkt wird? In seinem Land würden Menschen von Elefanten angegriffen und totgetreten, Dörfer verwüstet und Ernten vernichtet, sagte Masisi.

Expertinnen: Keine Überpopulation bei Elefanten

Elefanten seien eine bedrohte Tierart, die Zahlen seien von rund zehn Millionen vor einhundert Jahren auf unter 500.000 gesunken, warnt Heike Henderson, Vorstandsmitglied von Future For Elephants e.V. Dank Bemühungen des ehemaligen Präsidenten Ian Khama sei die Population in Botswana seit einigen Jahren recht konstant bei rund 130.000 geblieben. Im Vergleich zu anderen Afrikanischen Ländern sei die Population in Botswana groß und stabil, erklärt Schweizer von Pro Wildlife. Doch eine Überpopulation liege nicht vor, es gebe in Afrika einen klaren Rückgang bis 2015 – dem Zeitpunkt der neuesten Daten.

Vielmehr sei das Problem, dass Elefanten in bestimmte Gebiete zurückgedrängt werden, etwa aufgrund von Landnutzung, wenn Zäune gebaut würden oder Migrationsrouten bejagt werden. In diesen Gebieten gebe es eine höhere Konzentration an Elefanten, was zu Konflikten führe. Derartige große Herden seien auch ein Anziehungspunkt für Wilderei. Das betreffe auch Nashörner. "Man geht aber davon aus und sieht auch an den Zahlen, dass die Wilderei steigt und sich kriminelle Banden umoritentieren und wieder auf Elfenbein setzen", sagt Schweizer. Für einkommensschwache Gegenden sei das eine Einkommensquelle. Wenn die Nachfrage aus Asien bestehen bleibe und es weiter arme, vernachlässigte Communities gebe, bleibe es weiter bei diesem Problem – unabhängig von der Trophäenjagd.

Kaum Einnahmen durch Trophäenjagd in Botswana

Deutschland ist mit Abstand der größte Importeur von Jagdtrophäen international geschützter Tierarten in der EU. Nach vorläufigen Angaben des Bundesamts für Naturschutz gab es im vergangenen Jahr 650 Einfuhrvorgänge, davon entfielen unter anderem 231 auf Bergzebras, 109 auf Bärenpaviane und 26 auf Afrikanische Elefanten.

Doch die wirtschaftliche Bedeutung für die Bevölkerung von Botswana sei marginal, erklären sowohl Henderson als auch Schweizer. Es habe von 2019 bis Ende 2023 nur 22 Trophäeneinfuhren von Elefanten und von einem Leoparden aus Botswana nach Deutschland gegeben, das zeigten Zahlen des Bundesamts für Naturschutz. Zudem profitierten von Jagden größtenteils Jagdreise-Anbieter, Jagdfarm-Besitzer, eventuell lokale Eliten. Der Bevölkerung komme lediglich ein geringer Bruchteil zugute, sie profitiere nicht davon, erklärt Schweizer. Ein Verbot der Einfuhr von Trophäen nach Deutschland hätte auf Botswana deshalb keine Auswirkungen. Beide Organisationen befürworten dennoch ein Einfuhrverbot der Jagdtrophäen.

Paprika und Bienen gegen das Elefanten-Problem in Afrika

Laut dem botswanischen Präsidenten sei Jagd ein wichtiges Mittel, den Bestand zu regulieren. Doch laut Henderson ist die Jagd nicht zur Bestandskontrolle geeignet, sie trage auch nicht zum Artenschutz bei. Auch Schweizer sagt: Aus biologischer Sicht sei die Aussage nicht nachzuvollziehen.

Bisher setze Botswana aufgrund der wirtschaftlichen Situation des Landes eher kurzfristige Mittel ein. Etwa seien Brunnen für Elefanten gebaut worden, damit die Tiere nicht die Brunnen der Menschen benötigen. Aber es sei nötig, langfristig zu denken und auf Koexistenz zwischen Mensch und Tier zu setzen.

Felder könnten beispielsweise durch Bienen geschützt werden, sagt Schweizer. Aufgrund ihrer dünnen Haut seien Elefanten empfindlich und würden bereits flüchten, sobald sie Bienen hören. Gleichzeitig würden die Bienen bei der Bestäubung auf den Feldern helfen. Eine andere Möglichkeit sei, auf Pflanzen zu setzen, die bei Elefanten unbeliebt sind, die aber der Bevölkerung trotzdem Erträge sichern. Chilis, Paprika oder Sonnenblumen seien Beispiele dafür. Wichtig sei ebenfalls, Elefantenkorridore wieder in Stand zu setzen und zu schützen. So könnten die Tiere selbstständig weite Strecken wandern und sich ausbreiten – dann müssten sie nicht aufwendig in ein ungeeignetes Habitat umgesiedelt werden.

Mit Informationen von dpa