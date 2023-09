Zukunft im Blick: Augsburg und die Airtec 2023

In wenigen Wochen wird Augsburg zum Zentrum der internationalen Luft- und Raumfahrtbranche, wenn die renommierte Fachmesse Airtec ihre Pforten öffnet. Mit 147 Ausstellern aus elf Ländern will die Messe vom 25. bis 27. Oktober eine Plattform für namhafte Unternehmen und Forschungsinstitute bieten. Die Region, Heimat von Schwergewichten wie Airbus, MT Aerospace und innovativen Startups wie Rocket Factory Augsburg, blickt gespannt auf die Veranstaltung, die nicht nur neueste Technologien präsentiert, sondern auch Möglichkeiten für Austausch und Networking bietet.

Advanced Air Mobility und New Space

Ein besonderer Fokus der Messe liegt auf den Bereichen Advanced Air Mobility und New Space. Advanced Air Mobility bezieht sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, oft elektrisch betriebener Luftverkehrsmittel, die insbesondere in großen Städten eingesetzt werden könnten. New Space hingegen beschreibt innovative Entwicklungen und Technologien im Bereich der Raumfahrt. Mark Robert Henning von der Augsburger Flugtaxi-Firma Autoflight Europe sieht vor allem in Megacitys Bedarf für seine elektrisch betriebenen Senkrechtstarter: "Diese Art von großen Städten gibt es in Deutschland nicht. Der erste Bedarf ist tatsächlich in diesen Riesenstädten wie Singapur, Sao Paulo oder New York City."

Herausforderungen und Chancen für lokale Unternehmen

Trotz des internationalen Fokus der Messe sind lokale Unternehmen wie der Flugtaxi-Entwickler Autoflight Europe optimistisch, was die Möglichkeiten für Networking und Zusammenarbeit angeht. Henning erhofft sich von der Airtec gute Kontakte zu Zulieferern: "Der Austausch ist extrem wertvoll“, so der Unternehmer, der hier in Deutschland mangelnde Unterstützung aus der Politik beklagt. Sein Produkt sei schon als "Spielzeug für Millionäre" abgetan worden, ein Vorwurf, der laut Henning "aus Berlin, von ganz weit oben" kam. Trotz solcher Herausforderungen betont Henning, dass das Ziel eine Mobilitätslösung für die breite Gesellschaft ist.

Augsburgs Hoffnungen auf den Messestandort

Die Stadt Augsburg sieht in der Airtec eine einmalige Chance, sich als bedeutender Standort der Luft- und Raumfahrtbranche zu präsentieren. "Die Airtec ist ein Schaufenster der Leistungsfähigkeit und ein Magnet für Fachkräfte von morgen“, sagte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Mit Blick auf die Zukunft hofft die Stadt Augsburg, ihr Image als Luft- und Raumfahrtstadt durch die Messe zu festigen und internationale Partnerschaften anzuknüpfen. Augsburg strebt an, eine innovative Drehscheibe für die Luft- und Raumfahrttechnologie zu werden.