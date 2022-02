Würzburger Nordsee-Flaschenpost nach 20 Jahren an Land gespült

Dass seine Piraten-Flaschenpost jemals ankommen wird, hätte der Würzburger Florian Plendl nicht zu träumen gewagt. Ehrlich gesagt, hatte er sie schon fast vergessen. Der angehende Ingenieur ist mittlerweile 25 Jahre alt und erinnert sich nur noch dunkel an den Tag im Juli 2002. Damals macht er mit seiner Mutter einen Nordseeurlaub auf der Insel Juist. Und weil ihm seine Mutter immer Abenteuer- und Piratengeschichten erzählt, überredet er sie, eine Flaschenpost ins Meer zu werfen. In den Brief schriebt er: "Lieber Flaschenpost-Finder! Mein Name ist FLORIAN PLENDL, ich bin 5 Jahre alt und ein großer Nordseefan", dazu seine damalige Adresse in Würzburg.

Flaschenpost wird nach Sturm an Deich gespült

Dass irgendwann wirklich jemand die Flaschenpost finden und ihn kontaktieren würde, hätte er niemals erwartet, sagt Florian. Doch dieser Jemand ist Nicole Schönleben. Sie geht auf Borkum am Nordseestrand Gassi, als ihr "an der Deichkante", wie sie sagt, eine Plastikflasche auffällt. In ihr findet sie den ziemlich vergilbten, aber gut lesbaren Brief von Florian, erzählt sie einem Team des NDR, das BR24 zur glücklichen Finderin auf die Nordseeinsel Borkum geschickt hatte. "Ich hab sofort gesehen, da ist etwas anders, da ist etwas drin! Ich wollte schon immer eine Flaschenpost finden, das ist wirklich schön."