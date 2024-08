Würgeschlange in einem Wald im Allgäu eingefangen

In einem Wald im Allgäu haben Polizei und Feuerwehr einen etwa 1,20 Meter langen Königspython gefangen. Ein Zeuge hatte das Tier demnach schon am Freitagabend entdeckt und laut einer Polizeisprecherin dabei Fotos gemacht. Am nächsten Morgen habe er dann die Polizei verständigt. Tatsächlich fanden die Beamten in dem Wald eine Schlange, die eine Fachstelle anhand der Fotos als Königspython identifizierte.

Schlange war nicht aggressiv

Der Python verhielt sich nach Polizeiangaben nicht aggressiv. Mithilfe des Mindelheimer Feuerwehrkommandanten konnte das Tier eingefangen, dann zur Polizeiinspektion und anschließend in den Reptilienzoo nach Füssen gebracht werden. Wer die Schlange ausgesetzt hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Beliebte Terrarium-Schlange

Der Königspython zählt zu den friedlichsten Pythonschlangen. Deshalb wird er oft im Terrarium gehalten. Der Körper des Königspython ist dunkelbraun bis schwarz. An den Seiten besitzt er ein Muster aus hellbraunen bis gelben Flecken. Pythonschlangen sind nachtaktiv und leben natürlicherweise in den Tropen. Die Heimat des Königspython ist eigentlich West- und Zentralafrika. Zur Nahrung gehören kleine Säugetiere, wie Mäuse, Ratten, Fledermäuse sowie Vögel.