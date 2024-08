Geldbeutel verloren: Polizei sperrt A8 und sucht mit

Wegen eines vergessenen Geldbeutels hat die Polizei die A8 Richtung Salzburg am Wochenende voll gesperrt. Ein Familienvater aus Franken hatte ihn mit der Urlaubskasse und allen Dokumenten auf seinem Autodach liegen lassen und beim Anfahren auf die Autobahn verloren.

Der 33-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth hatte am Sonntagmorgen an der Raststätte Irschenberg eine kurze Pause auf dem Weg in den Italienurlaub eingelegt. Als die Familie wieder einstieg, legte er den Geldbeutel mit 500 Euro, Ausweisdokumenten und Führerschein auf das Autodach. Als der 33-Jährige wieder auf der Autobahn war, hörte er laut Polizei einen dumpfen Knall und erinnerte sich daran, dass er den Geldbeutel auf dem Dach vergessen hatte.

Familienvater "überglücklich"

Am nächsten Platz hielt der Familienvater an und verständigte die Polizei wegen seines Missgeschicks. Eine Streife sperrte daraufhin kurzerhand die A8 ab der Anschlussstelle Irschenberg und suchte gemeinsam mit dem 33-Jährigen die Fahrbahn ab. Die verlorenen Gegenstände lagen eineinhalb Kilometer verstreut. Nach zehn Minuten hatte das Suchteam den verlorenen Geldbeutel samt Inhalt eingesammelt, die Autobahn konnte wieder freigegeben werden. Überglücklich, so die Polizei, habe die Familie aus Franken ihre Reise nach Italien fortgesetzt. Die Franken bedankten sich mehrfach bei den Beamten für die ungewöhnliche Hilfe.

Polizei: Familie hatte "großes Glück"

Ob die Polizei die Autobahn sperrt, um einen Geldbeutel zu suchen, hänge von der Verkehrssituation ab. Das erklärt ein Sprecher der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim im Gespräch mit BR24. Die Familie habe "großes Glück" gehabt, dass der Verkehr auf der A8 am Sonntagmorgen offenbar recht ruhig war, trotz Rückreiseverkehrs. Zu einem größeren Stau kam es bei der Suchaktion nicht.

Verlorener Geldbeutel - in diesen Fällen hilft die Polizei

Wer seinen Geldbeutel auf der Autobahn verliert, sollte nicht den Notruf wählen, sondern die zuständige Polizeidienststelle anrufen. Die Beamten entscheiden dann, ob sie helfen können. Dass gleich die ganze Autobahn gesperrt werde, um einen Geldbeutel zu suchen, ist laut der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim aber ziemlich ungewöhnlich.