Kreuzottern im Garten: Wie eine Familie friedlich mit ihnen lebt

Bisher wurde niemand gebissen

In all den Jahren wurde aber kein einziges Familienmitglied gebissen. Das liegt auch daran, dass man sich trotz aller Gewöhnung den Respekt vor dem nicht ganz ungefährlichen Biss bewahrt hat. "Ein Biss tut weh, ganz bestimmt, und das muss man wirklich nicht ausprobieren", sagt Klaus Reitmeier. Kreuzottern greifen aber nicht aktiv an, hat er beobachtet. Meistens kriechen sie von selbst weg, wenn sich ein Mensch nähert. Aber wenn das Tier ungünstig liegt und nicht flüchten kann, kommt es schon zu Drohgebärden.

Manuela Reitmeier ist einmal fürchterlich erschrocken, als sie im Keller die Waschmaschine einräumte und plötzlich hinter ihr etwas fauchte. Es war eine Kreuzotter in der Ecke, aber weit genug weg. Das Ganze ging glimpflich aus. Kreuzottern, die im Sommer über die offene Terrassentür ins Wohnzimmer kriechen, gab es auch schon öfter. Aber die Tiere kriechen immer von selber wieder raus, erzählt die Familie. Schuhe, die draußen stehen, werden erst mal geschüttelt, bevor man reinschlüpft.

Kreuzottern wegzubringen nützt wenig

Doch so enorm viel Toleranz wie bei Familie Reitmeier in Arrach ist eher die Ausnahme. Die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis Cham fängt auf Wunsch Kreuzottern ein und bringt sie weg, wenn jemand sie nicht im Garten tolerieren möchte. Aber das geschieht immer in enger Absprache mit den Behörden, sagt Markus Schmidberger, Leiter des LBV-Umweltzentrums im Landkreis Cham. Denn Kreuzottern sind eine Rote-Liste-Art, also streng geschützt. Sie dürfen weder getötet noch gefangen werden.

Wenn Markus Schmidberger eine Kreuzotter einfängt und wegbringt, erklärt er den Leuten, dass "übermorgen wieder eine neue Schlange im Garten sein kann. Denn der Grund für die Schlangen im Garten ist meist die Nähe zu einem natürlichen Lebensraum mit Schlangenpopulation. Dann ist es tatsächlich das Beste, mit den Tieren Frieden zu schließen. Mensch und Schlange können definitiv miteinander auskommen", so Schmidberger.

Im Notfall: Ruhig bleiben und beobachten

Er erlebt es inzwischen immer öfter, dass Menschen sich über Schlangen im Garten freuen und es als ein Stück Natur sehen. Aber man muss bestimmte Verhaltensregeln beherzigen. Schlangenbisse sind möglich, wenn die Tiere sich bedroht fühlen und nicht flüchten können. Markus Schmidberger selbst ist beim Kartieren im Gelände sehr aufmerksam. "Wenn dann unerwartet plötzlich eine Kreuzotter vor mir liegt, bleibe ich ruhig stehen und schaue erstmal, was sie macht." In der Regel flüchten die Tiere. Sofort auf Abstand gehen muss man aber, wenn die Schlange den Kopf zurückzieht und sogar faucht. "Das ist eine eindeutige Warnung", so Schmidberger.

Dass fast alle Menschen Angst vor Schlangen haben, findet der Naturschutzexperte aber ganz normal. "Die Tiere begleiten uns Menschen ja schon immer. Unser Instinkt sagt einfach, Schlangen können gefährlich sein, also Abstand halten, denn das kann lebensbedrohlich werden." Deshalb reagieren die meisten auch so stark auf Schlangen.