Mann sechs Meter abgestürzt – Reanimation an Kletterwand

Schwerer Kletterunfall in der Oberpfalz: Ein 63-Jähriger war am Samstagnachmittag an der Osterlochwand bei Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs, als er plötzlich abstürzte. Sechs Meter ging es in die Tiefe, dort blieb der Mann schwer verletzt liegen und wurde kurz nach dem Notruf bewusstlos.

Reanimation am Kletterfelsen

Wie die Bergwacht Amberg mitteilt, musste der Mann noch vor Ort im steilen Gelände reanimiert werden. Dafür wurde der Notarzt aus einem Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle abgelassen. Der Kletterer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

"Die kurzen Anfahrtszeiten sowie die gute Ortskenntnis der ortsansässigen Helfer vor Ort können besonders bei Reanimationen einen deutlichen Mehrwert für die Patienten erbringen", so Thomas Renner, Standortleiter der Helfer vor Ort Birgland-Illschwang.

Viele Kräfte im Einsatz

Die Kletterpartnerin des 63-Jährigen sowie zwei Kletterer aus Tschechien, die zufällig am benachbarten Felsen kletterten und Erste-Hilfe geleistet haben, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Für die Rettung waren die Bergwacht Amberg, Helfer vor Ort Birgland-Illschwang, die Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sowie Rettungshubschrauber Christoph 27 aus Nürnberg im Einsatz.

Osterlochwand: Neuer Kletterfelsen in der Region

Die Osterlochwand bei Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein relativ neuer Kletterfelsen zwischen dem beliebten und stark frequentierten Kalmusfelsen und dem Osterloch einer Höhle bei Illschwang.