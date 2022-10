Münchner Runde live: Wird Wohnen zum Luxus?

Wohnen wird immer teurer. Neben München, dem deutschlandweiten Spitzenreiter in Sachen Mietpreisen, steigen auch in fast allen anderen bayerischen Städten und Ballungszentren die Preise unaufhörlich. Auch in ländlichen Gebieten sind günstige Mieten längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Gleichzeitig legen die Nebenkosten in rasantem Tempo zu. Denn: Die Preise für Strom und Gas kennen nur eine Richtung – nach oben.

Neben den Mieten wird auch das Bauen immer teurer: Höhere Zinsen machen die Finanzierung immer schwieriger. Die Grundstückspreise steigen seit Jahren, dazu kommt der enorme Preisanstieg bei den Baustoffen und -materialien. Der Traum vom Eigenheim – er rückt für viele in weite Ferne.

Welche Lösungen gibt es, damit Wohnen nicht zum Luxus wird? Sind mehr Sozialwohnungen oder mehr Genossenschaftsmodelle die Lösung? Und wie kann die Politik gegensteuern?

Darüber diskutieren in der Münchner Runde:

Christian Bernreiter, bayerischer Bau- und Wohnminister (CSU)

Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin von München (Bündnis 90/Die Grünen)

Beatrix Zurek, Vorsitzende des DMB Mietervereins München und SPD-Stadträtin

Prof. Stephan Kippes, Leiter IVD Institut (Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung)