Wiesn-Geschichte: Von der Traumhochzeit zum Mega-Volksfest

Düstere Zeiten und Aufbruchstimmung

Wegen der beiden Weltkriege und Wirtschaftskrisen muss das Oktoberfest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrmals ausfallen. Unter den Nationalsozialisten ist ab 1936 Hakenkreuz-Beflaggung Pflicht. Jüdische Schausteller werden von der Wiesn verbannt. 1938 wird das Oktoberfest in "Großdeutsches Volksfest" umgetauft – es ist das letzte vor dem Krieg.

Als München nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern liegt, wird auf der Theresienwiese schon wieder gefeiert – zunächst mit einem kleinen "Herbstfest", ab 1949 dann wieder mit dem traditionellen Oktoberfest. Der erste Anstich der Wiesn-Geschichte im Schottenhamel-Zelt – inzwischen längst eine feste Tradition – folgt im Jahr darauf. Der damalige Oberbürgermeister Thomas Wimmer (SPD) macht dabei aber keine besonders gute Figur: 17 Schläge braucht er, bis das Bier fließt – so viele wie kein Oberbürgermeister mehr nach ihm. Erleichtert ruft er danach aus, was zur Parole aller künftigen Oktoberfeste werden soll: "O'zapft is!"

In den 1960er-Jahren wächst das Oktoberfest weiter: mehr Buden, Bierzelte und Fahrgeschäfte. Nach den Olympischen Spielen 1972 kommen auch zunehmend Amerikaner, Italiener und Australier nach München, um in den Zelten mitzufeiern.

Wiesn-Attentat mit rechtsextremistischem Hintergrund

Der 26. September 1980 ist der dunkelste Tag in der Wiesn-Geschichte: In einem Abfallkorb am Eingangsbereich des Oktoberfests explodiert eine Bombe. Bei dem Anschlag werden zwölf Besucherinnen und Besucher sowie der Attentäter getötet. Mehr als 200 Menschen werden teils schwer verletzt. Bis heute gilt das Oktoberfestattentat als der blutigste Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Ermittlungen verlaufen konfus. Spuren, die ins rechtsextremistische Milieu führen, werden lange nicht weiterverfolgt. Im Bundestagswahlkampf 1980 wird der Anschlag zum Politikum. An der Version der Behörden, die im Bombenleger Gundolf Köhler einen Einzeltäter sehen, gibt es erhebliche Zweifel. Recherchen unter anderem des BR-Journalisten Ulrich Chaussy und Zeugenaussagen bewirken Jahrzehnte später eine Neuauflage der Ermittlungen. Erst im Juli 2020 bewertet die Generalbundesanwaltschaft das Tatmotiv als rechtsextrem.

Zwei Jahre Corona-Pause und ein neuer Besucherrekord

Als 2020 die Corona-Pandemie ausbricht, wird das Oktoberfest zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt. Zwei Jahre lang pausiert das größte Volksfest der Welt. Damit musste die Wiesn in ihrer über 200-jährigen Geschichte insgesamt 26 Mal ausfallen – meist wegen Kriegen, zweimal aber auch wegen der Cholera.

Nachdem der Andrang bei der ersten Nach-Corona-Wiesn auch wegen einiger Beschränkungen noch etwas verhalten war, wurde im vergangenen Jahr ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt: 7,2 Millionen Besucherinnen und Besucher strömten auf die Wiesn – rund 100.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 1985. Für alle, denen das zu viel Trubel ist, gibt es seit 2010 die "Oide Wiesn", auf der es noch zugeht wie in alten Wiesn-Zeiten: Retro-Fahrgeschäfte, Schuhplattler und traditionelle Blasmusik in den Zelten – fast wie vor 100 Jahren.