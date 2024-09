Oide Wiesn: Wie die neue "Boandlkramerei" ankommt

Wirt Schöniger freut sich, dass Zelt gut angenommen wird

Am Samstagnachmittag freute sich Wirt Peter Schöniger im Gespräch mit dem BR über den Auftakt seines Festzeltes. "Ich bin narrisch, dass ich mein Zelt hier präsentieren darf, dass ich auf der Wiesn dabei sein darf", sagt Schöniger. "Und ich bin überrascht, wie gut die Leute es annehmen. Ich hoffe, dass es so weitergeht." Selbst Skeptiker und Herzkasperl-Fans würden ihm gratulieren.

Mit dem Musik- und Schauspielprogramm will der künstlerische Leiter Winfried Frey dem Namen "Boandlkramerei" alle Ehre machen. Täglich wird hier zweimal in einem kleinen Musikkabarett die Geschichte des Brandner Kaspers erzählt, der sich vom Tod - dem Boandlkramer - zusätzliche Lebensjahre erschwindeln will. In der eigens adaptierten Fassung kommt Petrus hinzu, "der den Beschiss verhindert", erzählt Winfried Frey dem BR.

"Boandlkramerei" will mit Schauspiel und Musikprogramm überzeugen

Frey freut sich in den kommenden zwei Wochen außerdem auf das "sehr bunte Musikprogramm" mit Liedermachern und unterschiedlichen Kapellen. "Es ist bayerisch, es ist durchaus traditionell, aber es ist auch innovativ".

Wie das Musikprogramm ankommt, davon könnte auch für so manche Besucher der Oidn Wiesn abhängen, wie sie am Ende das neue Festzelt bewerten. "Das wird abends auf der Tanzfläche entschieden, nicht im Biergarten am Tag", sagt eine jahrelange Herzkasperl-Besucherin.