BR24live 10 Uhr: Wiesn 2024 – Das ist neu auf dem Oktoberfest

Die Zeltstadt auf der Münchner Theresienwiese nimmt langsam Gestalt an: In gut zwei Monaten wird dort "o'zapft". 16 Tage lang – bis 6. Oktober – dauert das größte Volksfest der Welt. Sechs Millionen Besucher werden erwartet – nicht ganz so viele wie vergangenes Jahr. Da hatte das Oktoberfest aber auch zwei Tage länger gedauert.

Was an der diesjährigen Wiesn sonst noch neu und anders sein wird als in vergangenen Jahren, beantwortet BR24Live ab 10 Uhr von der Auftakt-Pressekonferenz.

Brotzeiteln auf der Wiesn dürfte teurer werden

Auf dem Festgelände stehen immer rund 160 Fahrgeschäfte und "Belustigungsbetriebe", 200 Standl und Buden sowie rund 40 Festhallen und -zelte. Dort werden Biere von sechs Münchner Brauereien und zahlreiche weitere bayerische Spezialitäten angeboten. Die Brotzeiten dürften um einiges teurer werden. Denn die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer auf das Essen in der Gastronomie im Januar wieder von sieben auf 19 Prozent – wie vor der Corona-Pandemie – erhöht.

Preis für Maß Bier knackt erstmals die 15-Euro-Marke

Beim Bier weiß man schon Genaueres: Die Maß kostet heuer zwischen 13,60 und 15,30 Euro. Damit steigt der Preis durchschnittlich um 3,9 Prozent und knackt erstmals die Marke von 15 Euro. Seit 2004 haben sich die Bierpreise beim Oktoberfest ungefähr verdoppelt. Festgelegt werden sie übrigens von den Wirten. Die Stadt überprüft dann nur noch, ob sie angemessen sind und vergleicht dafür die Wiesn-Preise mit denen der gastronomischen Großbetriebe in der Stadt.

Auch die alkoholfreien Getränke auf dem Oktoberfest werden dieses Jahr teurer: Ein Liter Tafelwasser zum Beispiel kostet durchschnittlich 10,48 Euro (2023: 10,04 Euro). Es gibt aber auch eine kostenlose Variante: Auf der Theresienwiese stehen heuer sogar zehn Trinkwasserbrunnen, an denen jeder selbst Wasser zapfen kann.

"Oide Wiesn" doch wieder am Start, allerdings mit Änderungen

Eine "Oide Wiesn" war heuer eigentlich nicht vorgesehen, weil das Gelände für das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) gebraucht worden wäre. Der Bayerische Bauernverband hat das ZLF aber abgesagt. Wegen der hohen Kosten hatten zu wenige Aussteller Interesse angemeldet. Deshalb findet im Südteil des Festgeländes heuer doch eine "Oide Wiesn" mit historischen Fahrgeschäften und junger Volksmusik statt.

Im Vorfeld hat es aber einen heftigen Streit gegeben: Die Stadt erteilte den Zuschlag für ein Musikantenzelt mit Tanzboden diesmal der neuen "Boandlkramerei". Der unterlegene Wirt des bisherigen "Herzkasperlzelts" klagte dagegen bis zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof – letztlich aber ohne Erfolg.

Cannabis auf dem Oktoberfest verboten

Diskussionsthema im Vorfeld war auch, wie mit dem Thema Cannabis umgegangen werden soll. Inzwischen hat der Bayerische Landtag aber ein grundsätzliches Cannabis-Konsumverbot für Biergärten und Volksfeste beschlossen – und damit auch für das Oktoberfest. Wer Cannabis konsumieren wolle, müsse eben runter vom Gelände, erklärt Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). 50 Meter neben der Wiesn könne man ja "seinen Dübel rauchen". Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Geldbuße von 1.500, im Wiederholungsfall sogar 5.000 Euro.

Mit Material von dpa.