Wie werden Bayerns Kommunen attraktiver für Senioren?

Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte von 312 bayerischen Kommunen tagen am Mittwoch und Donnerstag in Kempten. Der Bayerische Städtetag kommt zu seiner Vollversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung: Die kommunale Seniorenpolitik. Denn eine ständig älter werdende Gesellschaft stellt alle Kommunen vor enorme Herausforderungen.

Angebote für Senioren: Beispiel Mehrgenerationenhaus Kaufbeuren

Ein Beispiel: Kaufbeuren. Andrea Königsberger ist ehrenamtliche Organisatorin der "Kreativwerkstatt" im dortigen Generationenhaus. Jeden Freitag kann kommen, wer mag, um drei Stunden lang gemeinsam zu basteln, zu häkeln oder einfach nur um zuzuschauen. Denn, so Andrea Königsberger, "für ältere Menschen kann die Kreativwerkstatt ein Weg aus der Einsamkeit sein".

Mal kommen 20, mal mehr als 100 – viele Menschen nutzen das kostenlose Angebot regelmäßig. So wie die 82-jährige Gertrude. Sie ist froh, dass es einen Treffpunkt wie die "Kreativwerkstatt" gibt: "Mir bedeutet das sehr viel. Ich bin unter Leuten, ich kann mit vielen Menschen sprechen." Nicht zuletzt deshalb wird das Generationenhaus laut Leiterin Angelika Lauser von manchen auch "das Wohnzimmer Kaufbeurens" genannt.

Über 200 Ehrenamtliche halten das Projekt am Laufen, bieten vielfältige Kurse für ältere Menschen. Doch man sei stark abhängig von Spenden, betont Angelika Lauser. Sie wünscht sich, dass die staatliche Förderung für Generationenhäuser steigt. Denn der Bedarf und der Wert einer solchen Einrichtung seien riesig.

Zahl der Senioren in Bayerns Kommunen steigt

Das sehen auch die Verantwortlichen in den Rathäusern so. Nicht nur in Kaufbeuren, auch in allen anderen Städten und Gemeinden steigt die Zahl der Senioren. Deshalb sind die Kommunen gefordert, für Menschen auch im Alter attraktiv zu bleiben – auch ältere Menschen sollen dort gerne leben und gut versorgt sein. "Der demografische Wandel hat weitreichende Konsequenzen für unser Zusammenleben und betrifft alle Städte und Gemeinden", sagt der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr.

Der Städtetag hat deshalb zu seiner Vollversammlung ein Diskussionspapier zusammengestellt. Darin beschreiben die Vertreter der Städte und Gemeinden, welche Herausforderungen das Altern der Gesellschaft mit sich bringt. Zudem formulieren sie konkrete Forderungen an den Bund und den Freistaat.

Kommunen fordern mehr Geld und weniger Bürokratie

Konkret fordern die Kommunen mehr Geld bei der Wohnraum- und Städtebauförderung, für eine bessere Altenhilfe und einen besseren Nahverkehr. Außerdem müsse die Pflege angesichts des massiven Fachkräftemangels besser aufgestellt und für die Pflegebedürftigen auch bezahlbar bleiben. Deshalb fordern die Städte und Gemeinden vom Bund eine Ertüchtigung der Pflegeversicherung, einen Bürokratieabbau in der Pflege und attraktivere Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf.

Der Bayerische Städtetag kommt jedes Jahr einmal zu einer Vollversammlung zusammen – immer an einem anderen Tagungsort. In diesem Jahr ist die Stadt Kempten Gastgeberin. Zuletzt waren die Delegierten dort im Jahr 2005 zu Gast. "Ich freue mich auf gute Diskussionen und fachliche Anregungen von den Bürgermeister-Kolleginnen und Kollegen", sagt der Gastgeber, Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle. "Eine Vollversammlung ist auch ein Familientreffen, das Gelegenheit bietet für Begegnungen und Erfahrungsaustausch, Kennenlernen und Wiedersehen."

Der Bayerische Städtetag vertritt nach eigenen Angaben über sieben Millionen Menschen in Bayern und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Freistaat.