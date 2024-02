Die Bevölkerung in Bayern wächst – und wird immer älter

Schwaben ist der Gewinner

Die Zunahme der Bevölkerung betrifft fünf der sieben bayerischen Bezirke und fast alle Landkreise und kreisfreien Städte. Großer Gewinner ist Schwaben. Innerhalb der kommenden 20 Jahre wachse die Bevölkerung dort voraussichtlich um 7,9 Prozent von 1,95 auf 2,1 Millionen Menschen. "Damit ist Schwaben zum zweiten Mal in Folge Spitzenreiter unter den Regierungsbezirken", erklärte Innenminister Herrmann.

Landkreis Unterallgäu: plus 17,1 Prozent

Besonders Stadt und Landkreis Augsburg gewinnen demnach deutlich hinzu. Sie verzeichnen bis 2042 ein Plus von 8,8 bzw. 10,1 Prozent, der Landkreis Unterallgäu gar um 17,1 Prozent. Auch München wird der Berechnung zufolge weiter wachsen: die Stadt München um 6,0 Prozent, der Landkreis München um 4,8 Prozent.

Bayerns zweitgrößte Stadt Nürnberg wird wohl nur um 0,6 Prozent wachsen, aber der Speckgürtel wird größer: Die Nachbarstadt Fürth verzeichnet gemäß der neuen Berechnungen ein Plus von 7,4 Prozent, die Landkreise Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt mehr als fünf Prozent. Die weiteren Zuwächse: Mittelfranken +2,8 Prozent, Oberpfalz +3,4 Prozent, Niederbayern +6,2 Prozent, Oberbayern +6,6 Prozent. Lediglich für Oberfranken und Unterfranken rechnen die Statistiker noch mit einer schrumpfenden Bevölkerung.

Bevölkerungsrückgang: kein unabänderliches Schicksal

Die Bevölkerungszahl Oberfrankens wird laut Bayerischem Landesamt für Statistik bis 2042 um 21.000 auf rund 1,05 Millionen Einwohner zurückgehen. Das entspreche einem moderaten Rückgang von 2,0 Prozent gegenüber den 1,07 Millionen Personen, die Ende 2022 gezählt wurden. Auch in Unterfranken wird die Bevölkerung bis 2042 (-0,5 Prozent) ganz leicht schrumpfen. Dennoch spricht das Landesamt für Statistik in den beiden Regierungsbezirken von einer "stabilen Bevölkerungsentwicklung".

Nach Berechnung der Statistiker haben einige wenige Landkreise mit Abwanderung zu kämpfen. In Unterfranken die Landkreise Main-Spessart und Rhön-Grabfeld, in der Oberpfalz der Landkreis Tirschenreuth und in Oberfranken die Landkreise Lichtenfels, Kulmbach, Hof, Wunsiedel und vor allem der Landkreis Kronach.

Doch dies sei kein unabänderliches Schicksal, betonte Innenminister Herrmann. Durch kluge Regionalpolitik könne der Trend umgekehrt werden. Dies sei in den vergangenen Jahren bereits gelungen – bei früheren Berechnungen schnitten Franken und die Oberpfalz deutlich schlechter ab. "Es ist jetzt die politische Aufgabe und Herausforderung, diesen Prozess so zu beeinflussen, vor allem durch gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern, dass wir von diesem Wachstum mehr auch in die peripheren Gebiete und den ländlichen Raum lenken", so Herrmann (CSU).

Expertin: Regionalförderung zahlt sich aus

Das sei der richtige Weg, bestätigte auch die beim Landesamt zuständige Abteilungsleiterin Dr. Karin Tesching. Je größer die Wohnungsnot und der Kostendruck in den Ballungszentren werde, desto mehr strömten die Menschen in Regionen, in denen Mieten noch bezahlbar sind. Wenn die Politik vor Ort kluge Regionalförderung betreibe, zahle sich das aus, so Tesching. "Wenn die Regionen dafür sorgen, dass sie attraktiv sind, indem sie attraktiven, günstigen Wohnraum anbieten, indem die Infrastruktur passt, Kindergärten, Schulen, aber auch Pflegeeinrichtungen, dann kann man ganz aktiv was dafür tun, dass Menschen in Zukunft dorthin gehen werden."

Die Bevölkerungsvorausberechnung ist nach Angaben des Landesamts wichtig für Planungen und Entscheidungen von Staat, Kommunen und Wirtschaft. Sie veranschaulicht die Bevölkerungsentwicklung, die Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte in den nächsten beiden Jahrzehnten jeweils erwarten können.