Heftige Unwetter erwartet – Warnung vor Public Viewing

Wegen Unwetter: Frankfurt schließt Fanzonen

Aufgrund der Unwetterwarnung für die Abendstunden bleibt die Fanzone in Frankfurt/Main am Samstag geschlossen. Dies gaben die Behörden am Mittag bekannt. Die Veranstaltungsfläche am Mainufer müsse im Vorfeld über mehrere Stunden gesichert werden, daher sei eine Öffnung vor den Unwettern nicht möglich. Die Polizei Frankfurt appellierte an die Fans, zur eigenen Sicherheit nicht anzureisen.

Bereits am Mittwoch zum Abschluss der Vorrunde hatten wegen eines schweren Unwetters am Abend Fanzonen geräumt werden müssen.

Findet das deutsche Achtelfinale überhaupt statt?

Auch in Dortmund, wo das Achtelfinale des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Heim-EM ausgetragen wird, bestehe die Gefahr, dass gerade gegen Ende des Spiels ein kräftiges Gewitter aufziehe. "Eine Verlängerung wäre (wohl nicht nur) aus meteorologischer Sicht nicht zu empfehlen", erklärte Meteorologe Reinartz.

Laut der Dortmunder Polizei findet das Spiel Stand jetzt statt und auch die Fanzones werden geöffnet. "Die Entscheidungen sind aber abhängig von der weiteren meteorologischen Beobachtung", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Aussichten für Sonntag, Montag und Dienstag

Am Sonntag zieht dann schauerartiger Regen von West nach Ost, vereinzelt kann es auch abermals gewittern. Damit kühlt es dann aber auch etwas ab: Vorausgesagt sind Temperaturen zwischen 28 und 22 Grad. Der Montag zeigt sich wechselnd stark bewölkt mit etwas Regen oder Regenschauern. Ähnlich soll es am Dienstag werden, gelegentlich ist bei Höchstwerten von 22 Grad etwas Regen vorhergesagt.

Mit Informationen von dpa.