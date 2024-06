AfD-Chefs Weidel und Chrupalla wiedergewählt

Die Delegierten des AfD-Bundesparteitags haben ihre Doppelspitze mit klarer Mehrheit im Amt bestätigt. Tino Chrupalla erhielt bei dem Votum am Samstag in Essen 82,7 Prozent der Stimmen, die Ko-Vorsitzende Alice Weidel kam auf 79,8 Prozent.

Chrupalla: "Wirklich ein Stück weit überwältigt"

Zuvor hatten die Delegierten mit großer Mehrheit dafür gestimmt, am Modell der Doppelsitze festzuhalten. Laut Satzung wäre auch eine Einzelspitze möglich.

"Ich bin wirklich ein Stück weit überwältigt", sagte Chrupalla zu seinem Ergebnis. Vor zwei Jahren hatte er nur 53,4 Prozent geholt. Der Handwerksmeister aus Sachsen steht seit November 2019 an der Spitze der AfD, zunächst an der Seite von Jörg Meuthen - der später die AfD verließ, weil diese ihm zu radikal wurde - und seit Juni 2022 mit Alice Weidel als Co-Chefin.

Weidel fordert Neuwahlen

In ihrer Eröffnungsrede zum Parteitag hatte Weidel eine Fußball-Metapher gewählt und von einem "Trainer-Gespann" in der Parteiführung gesprochen. Die Ampel griff sie scharf an: "Liebe Regierung, haut endlich ab, macht den Weg frei für Neuwahlen!"

In ihrer Bewerbungsrede sagte sie später, die sogenannten Brandmauern gegen die AfD brauche es nicht. Es gelte ohnehin: "Es brennt bereits lichterloh in unserer Heimat."

Chrupalla formulierte in seiner Rede einen Machtanspruch für seine Partei. "Wir wollen regieren - erst im Osten, dann im Westen, dann im Bund", sagte er. Allerdings müsse die Partei die Qualität ihrer Kandidaten verbessern. Mit Blick auf den Europawahlkampf sagte Chrupalla: "Durch unvorsichtiges und unprofessionelles Verhalten haben manche auch unnötige Angriffsfläche geboten."

Festnahmen bei Protesten gegen die AfD

An der Großdemonstration gegen die AfD und ihren Bundesparteitag in Essen nehmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 50.000 Menschen teil. Die Demonstrierenden zögen Richtung Grugahalle, wo der Parteitag stattfindet, teilte die Gruppe "Widersetzen" mit.

Laut Polizei wurden bei Protesten gegen die AfD mehrere Menschen festgenommen. Im Stadtteil Rüttenscheid sei es zu "mehreren gewalttätigen Störaktionen" gekommen, teilte die Polizei Essen mit. Demonstranten hätten sich teilweise vermummt und Einsatzkräfte angegriffen. Den Angaben zufolge wurden elf Polizisten verletzt.