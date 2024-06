Fußball-EM 2024: DFB-Elf droht steiniger Weg ins Finale

Das Achtelfinale (21 Uhr live in der Radioreportage) gegen Dänemark in Dortmund soll für die deutsche Nationalmannschaft nur das erste von vier K.o.-Spielen sein. Die weiteren Partien der DFB-Elf wären in Stuttgart, München und dann am "Sehnsuchtsort" Berlin, wo am 14. Juli das Endspiel stattfindet.

Doch der Weg dahin wird kein leichter sein. "Wir wollen uns Schritt für Schritt vorankämpfen", sagte Bayern-Spieler Thomas Müller: "Jetzt geht's rund, jetzt geht's das erste Mal um alles. Let's go, auf geht's!" Aber die K.o.-Runde kann auch ganz schnell vorbei sein. Daher mahnte Rudi Völler, Träume nicht zu sehr blühen zu lassen. "Brandgefährlich" seien die Dänen, warnte der DFB-Sportdirektor. "Jetzt ist ein neuer Wettbewerb, jetzt ist K.o.-System. Jetzt zählt es", sagte Völler: "Und wir sind gewappnet."

1992 fügte Dänemark dem DFB-Team eine empfindliche Niederlage zu: Im Finale der EM besiegte das "Danish Dynamite" Deutschland mit 2:0. Das soll sich nicht wiederholen. Doch im Viertelfinale käme es dann sehr wahrscheinlich zum Kracher gegen Spanien in Stuttgart.

Kracher im Viertelfinale gegen Spaniern?

Der Top-Favorit Spanien trifft in seinem Achtelfinale auf Georgien. Gegen die Überraschungsmannschaft von Trainer Willy Sagnol sind die Rollen ganz klar verteilt. Ein Aus der Mannschaft um die Jungstars Pedri, Nico Williams und Lamine Yamal am Sonntag in Köln wäre eine der größten Sensationen der EM-Historie. Dennoch: Georgien soll nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Titel sein. "Unser Ziel ist es, die Europameisterschaft zu gewinnen", sagte Alejandro Grimaldo und blickt vor dem Achtelfinale schon mit einem Auge Deutschland. "Wir wissen, dass sie eine tolle Mannschaft haben, eine der stärksten bei der EURO", sagte der Spieler von Meister Bayer Leverkusen.

Die DFB-Bilanz gegen Spanien ist äußerst dürftig – der bislang letzte Sieg ist fast zehn Jahre her – und wurde in einem Testspiel geholt. In einem Turnier gelang der letzte deutsche Erfolg1988 bei der Heim-EM (2:0). Vielleicht gelingt der deutschen Nationalmannschaft ja wieder ein Triumph bei dem Heim-Turnier.

Schafft es DFB-Elf über München nach Berlin ins Finale?

Dann würde in München der nächste schwere Gegner drohen. Im Halbfinale könnte die DFB-Auswahl auf Belgien, Portugal, Frankreich oder Slowenien treffen. Und wenn diese Hürde dann auch genommen wurde, dann wartet in Berlin das EM-Finale auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Im Endspiel wären die möglichen Gegner: Europameister Italien, England, die Niederlande, Rumänien, Österreich, die Türkei, die Schweiz, Rumänien oder die Slowakei. FC-Bayern Youngster Jamal Musiala träumt von einem Duell mit England. "Das wäre echt cool. Ein EM-Finale gegen England wäre definitiv mein Highlight, ein spezieller Moment in meiner Karriere. Aber das ist Zukunftsmusik", sagte der 21-Jährige in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung. Musiala hat einen Großteil seiner Kindheit in England verbracht.

"Das ist kein leichter Weg. Aber wenn man den Titel holen will, muss man die besten Mannschaften schlagen. Und diese Herausforderung nehmen wir an. Wir haben den Glauben und das Selbstvertrauen, die EM gewinnen zu können." Jamal Musiala, Nationalspieler