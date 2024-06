Deutschland - Dänemark | 29.06., 21 Uhr | Radioreportage

Das Minimalziel ist erreicht: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM die Vorrunde als Gruppensieger überstanden und trifft im Achtelfinale auf Dänemark. Die Mannschaft von Nationaltrainer Kasper Hjulmand kam in der Gruppe C mit drei Unentschieden auf Platz zwei. BR24 überträgt die Partie am Samstag (29.06.) ab 21 Uhr in der Radioreportage.

Viertes EM-Duell gegen Dänemark

Dänemark - da war doch was? Bei Europameisterschaften ist es das vierte Aufeinandertreffen der beiden Nationalteams. Zuletzt stand man sich in der Gruppenphase der EURO 2012 gegenüber mit dem besseren Ende für das Team von Joachim Löw (2:1).

Auch bei der Heim-EM 1988 ging die deutsche Mannschaft als Sieger vom Platz (2:0), vier Jahre später sollten die Dänen aber das bessere Ende für sich haben, als sie durch ein 2:0 im Finale sensationell den Titel gewannen.

Tah gesperrt - Rüdiger-Einsatz noch offen

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss gegen die Dänen erstmals in diesem Turnier seine Startelf umbauen. Innenverteidiger Jonathan Tah ist nach zwei Gelben Karten für das erste K.o.-Spiel gesperrt. Dessen Nebenmann Antonio Rüdiger laboriert an einer Oberschenkelverletzung - ob es für einen Startelfeinsatz am Samstag reicht, ist noch offen.

Gut möglich also, dass Nagelsmann mit Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton ein komplett neues Innenverteidiger-Duo aufbieten muss. Vorne darf man gespannt sein, ob die Rufe nach einem Einsatz von Niclas Füllkrug als echter Neuner gehört werden.

Die Dänen müssen gegen Deutschland - ebenfalls wegen einer Gelbsperre - auf Mittelfeldspieler Morten Hjulmand verzichten.