Nach EM-Achtelfinale: Grenzenlose Fan-Euphorie in Bayern

Zehntausende feiern in München

Ähnlich die Stimmung auch in anderen bayerischen Städten, etwa in München. Nach Polizeiangaben war das Public Viewing in der Fan-Zone Olympiapark und im Olympiastadion so gut besucht, dass der Zugang gegen 19 Uhr gesperrt werden musste.

Rund 45.000 Fußball-Interessierte waren gekommen. Bis auf einige Anzeigen wegen pyrotechnischer Verstöße verlief nach Polizeiinformationen alles friedlich – ebenso im Bereich der Leopold- und Ludwigstraße. Dort feierten nach dem Sieg der Deutschen rund 1.000 Menschen auf der Straße, etwa 400 Autos waren hupend und mit Fahnen geschmückt. Ein "richtig wilde Stimmung", wie Beobachter meinten.

Im BR-Interview feierten Fans die "geile Mega-Stimmung". Einer rief: "Wir leben in der Euphorie. In der waren wir seit Turnierbeginn. Da bleiben wir drin. Wer soll uns schlagen?" Einer fühlte sich gar an das historische 7:1 der Nationalmannschaft im Halbfinale der Fußball-WM 2014 gegen Gastgeber Brasilien erinnert. Im Viertelfinale werde Deutschland dieses Spiel wieder 7:1 gewinnen, jubelte ein Fan.

Tausende Menschen besuchen Kneipenmeile in Würzburg

Auch in Unterfranken waren die Fans zusammenkommen, unter anderem in der Würzburger Kneipenmeile "Sanderstraße" mit rund 2.500 Menschen. Die angekündigten Unwetter blieben in der Region aus. Der Polizei zufolge gab es keinen einzigen gewitterbedingten Einsatz.

Am Nürnberger Plärrer feierten rund 500 Fußballfans. Viele trugen Deutschland-Fahnen, einzelne verliehen ihrer Begeisterung mit schwarz-rot-goldenen Perücken Ausdruck oder hatten Hörnerhelme auf dem Kopf. Ein hupender Autokorso umrundete den Platz.