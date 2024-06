Wasserfälle vom Dach: DFB-Spiel für 20 Minuten unterbrochen

Ein lauter Donnerschlag war es, der die EM-Achtelfinalpartie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark plötzlich zum Erliegen brachte. Wegen eines Gewitters, das sich über dem Stadion in Dortmund zusammenbraute, mussten die Spieler nach 35 Spielminuten aussetzen, Schiedsrichter Michael Oliver unterbrach die Partie wegen der Gefahr für die Spieler. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0 zwischen dem DFB-Team und den Dänen.

Unterbrechung in Dortmund wegen Regen und Hagels

Heftiger Regen, sogar Hagelkörner prasselten zudem aufs Spielfeld in Dortmund. Vom Tribünendach ergossen sich Wasserfälle auf die unteren Zuschauerränge.

Die Stimmung der über 60.000 Fans auf den größtenteils überdachten Rängen blieb zunächst entspannt. "Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel unterbrochen", wurde auf der Videowand eingeblendet. Die Spieler gingen in die Kabinen. Die Fans sangen tatsächlich: "Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen."