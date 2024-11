Bis zu 40 Zentimeter Schnee: Viele Unfälle auf Bayerns Straßen

Starker Schneefall hat den Winter nach Bayern gebracht – und vor allem im Süden des Freistaats für schneebedeckte Fahrbahnen und zahlreiche Unfälle gesorgt. Besonders das Allgäu war betroffen.

Rund 40 Zentimeter Neuschnee im Allgäu

Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West musste die Polizei zu insgesamt mehr als 80 Einsätzen ausrücken. Die meisten Unfälle ereigneten sich laut einem Sprecher gestern Abend zwischen 19 und 21 Uhr. Erst danach habe sich "das Verkehrschaos" langsam wieder beruhigt.

Vor allem in den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu sorgte der Schnee dafür, dass Fahrzeuge ineinander rutschten, Lkws an Steigungen liegenblieben, Autos im Graben landeten oder Straßen blockierten. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Mancherorts kam der Verkehr zeitweise fast ganz zum Erliegen. Im südlichen Allgäu sind seit gestern Abend rund 40 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Probleme bei der Bahn

Rund um Kempten gibt es witterungsbedingte Einschränkungen im Bahnverkehr. Es sind Verbindungen nach Kempten, Buchloe, Memmingen und Immenstadt betroffen – das sogenannte Dieselnetz Allgäu, so ein DB-Sprecher. Im Allgäu ist mit Verspätungen von bis zu einer halben Stunde und Zugausfällen zu rechnen. Es gab in der Region bereits vor den Schneefällen Probleme aufgrund von Fahrzeugreparaturen.

Rutschgefahr auf den Autobahnen im Süden

Auch im südlichen Oberbayern ist seit dem Abend viel Schnee gefallen. Das Werdenfelser Land liegt unter einer geschlossenen Schneedecke. In Murnau hat es etwa 15 Zentimeter geschneit. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz.

Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim gab es bisher noch keine größeren witterungsbedingten Vorkommnisse, aber es schneit weiter. Auf den Bundesstraßen wie zum Beispiel auf der B17 von Landsberg am Lech in Richtung Schongau kommt man teilweise nur im Schneckentempo voran. Auf der gesamten Autobahn A95 von Eschenlohe bis nach Sendling herrscht Rutschgefahr.

Ruhige Nacht im Oberland trotz Neuschnees

Zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee sind im bayerischen Oberland in der Nacth zusammengekommen. Trotz winterlicher Straßenverhältnisse sei es in der integrierten Leitstelle Oberland eine außergewöhnlich ruhige Nacht gewesen, so ein Sprecher. Es habe nur drei erwähnenswerte Einsätzen gegeben: So sei ein Auto auf der A95 in die Leitplanke gerutscht und in Wolfratshausen ist ein Räumfahrzeug in einer Tiefgaragenzufahrt umgekippt. Derzeit (Stand 7 Uhr) laufe noch ein Einsatz am Schmalsee bei Mittenwald: Dort ist ein Baum umgestürzt und ein Auto beschädigt worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand im Oberland niemand.

"Eine Handvoll Unfälle" in Niederbayern

Wenige Unfälle gibt es bisher auch in Niederbayern. Unter anderem rutschte bei Dingolfing ein Pkw wegen Straßenglätte in den Straßengraben. Bei St. Englmar im Bayerischen Wald schlitterte ein Pkw-Fahrer wegen Glätte ebenfalls in den Graben, sein Auto überschlug sich sogar. Beide Fahrer blieben unverletzt.