Grauzone Sterbehilfe: Undurchsichtige Praxis statt Tod in Würde?

Recht auf selbstbestimmtes Sterben

Sterbehilfe ist in Deutschland gesetzliche Grauzone. Zwar entschied das Bundesverfassungsgericht schon 2020, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt und forderte den Bundestag auf, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Bis heute jedoch fehlt dieser: Alle eingebrachten Entwürfe sind gescheitert. Neuwahlen könnten neue, parteiübergreifende Entwürfe verzögern.

Politik sieht sich im Dilemma

Der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci ist bereits mit zwei Entwürfen im Bundestag gescheitert. Er skizziert das Dilemma der Politik: Das Urteil, so Castellucci, fordert von der Politik eine grundsätzliche Lösung für alle Bürger. Aber kann es dieselbe Antwort für depressive, altersmüde und auch schwerstkranke Menschen geben?

"Dass wir in Agonie verharren und überhaupt gar nichts tun, ist keine Alternative", sagt hingegen Pedram Emami, Präsident der Hamburger Ärztekammer. Er hatte das Bundesverfassungsgericht damals beraten – und fordert klare Verhältnisse.

Denn aktuell operierten, so Emami, die Sterbehilfevereine in einem rechtsfreien Raum. Die Folgen für Betroffene und Angehörige: kaum Rechtssicherheit oder adäquate Betreuung.

Warten auf "Grünes Licht"

Im Februar 2024, drei Monate nach der Anmeldung, erhält Karl-Heinz Loske Besuch vom "Sterbehilfe"-Verein: Ein Video soll seine Freiverantwortlichkeit belegen, eine zwingende Voraussetzung. Anschließend soll eine Ärztin "Grünes Licht" geben. Sein Sohn erinnert: Der Zeithorizont, den der Vereinsmitarbeiter damals in Aussicht gestellt habe: zwei bis vier Wochen.

Karl-Heinz Loske ist da bereits bettlägerig – aber klar im Kopf. Und er schöpft Hoffnung, sagt Lauritz Loske: "Da ging’s ihm erstmal gut, vor allem psychisch, weil er dachte: 'jetzt ist es greifbar, dass wirklich was passiert und ich irgendwann erlöst bin.'"

Keine Rückmeldung

Doch die Ärztin kommt nicht. Loskes rufen immer wieder an, fühlen sich abgewimmelt, eine E-Mail an den Verein bleibt unbeantwortet. Seinem Vater geht es derweil immer schlechter, erinnert sich Lauritz: "Wenn ein Mensch in der Pflege ist, der nicht in der Pflege sein möchte, der nicht gewickelt werden möchte, der nicht gewaschen werden möchte … das war nicht mehr würdevoll – er wollte es einfach nicht."

Karl-Heinz Loske resigniert und sammelt heimlich Tabletten. Im April 2024 versucht er, sich das Leben selbst zu nehmen. Doch der Suizidversuch scheitert. Mehr noch: Er macht alles viel schlimmer.

Karl-Heinz Loske stirbt – nicht selbstbestimmt

Nach dem Suizidversuch erleidet Karl-Heinz Loske eine Magenblutung. Das Palliativteam setzt eine Schmerzpumpe. Am 27. April beginnt ein stundenlanger Todeskampf. Karl-Heinz Loske stirbt. Aber nicht selbstbestimmt, wie er es sich wünschte.

Vereinspräsident: "Tragischer Ablauf"

Die Dokumentation von Kontrovers – Die Story zeigt: Karl-Heinz Loske ist nicht der einzige, dessen Hoffnungen an den Verein "Sterbehilfe" unerfüllt blieben. Doch wie konnte es so weit kommen?

Roger Kusch, der Präsident des Vereins "Sterbehilfe", sieht im Fall Loske zunächst keine Fehler beim Verein. Herr Loske habe sich schlicht zu spät angemeldet, so Kusch: "Wer über Jahre mit einer unheilbaren Krankheit lebt und dann gehen ihm die Nerven durch, weil eine Zeit nicht so eingehalten wird, wie er sich’s vorstellt und einen Suizidversuch unternimmt, ist ein deutlicher Hinweis auf eine psychische Besonderheit."

Rückblickend scheint es Kusch sogar zweifelhaft, ob Karl-Heinz Loske aufgrund dessen eine Freiverantwortlichkeit bescheinigt worden wäre.

Im Nachhinein sei es ein "sehr bedauerlicher" und "menschlich tragischer Ablauf" gewesen, so Kusch im Interview mit Kontrovers – Die Story. Über die Tragik, so Kusch weiter, sei man sich bewusst gewesen "und auch die mögliche Eigenverantwortung für Teile der Tragik". Deshalb habe der Verein nach dem Tod von Karl-Heinz Loske den Großteil des Geldes an die Familie zurücküberwiesen.

Sohn: "Das kann nicht sein"

Das Geld, so Lauritz Loske, kompensiere nicht die Grausamkeit der Todesumstände seines Vaters. Er bleibt fassungslos zurück. Darüber, dass sein Vater und seine Familie das erleben mussten. Und darüber, dass es in der Politik noch immer keine Einigung gibt.

Dass das Thema schwer und sensibel ist, weiß er, aber "es kann deswegen nicht heißen, dass sterbenskranke Menschen – wo man weiß: sie werden sterben, sie haben Schmerzen deswegen – nicht die Option gibt, weil man sich vielleicht im Bundestag noch nicht darauf geeinigt hat, wie man mit irgendwelchen anderen Fällen dabei umgeht. Das kann nicht sein."

Trotz aller Erfahrungen befürwortet Lauritz Loske Sterbehilfe noch immer – mit Abläufen jedoch, auf die man sich verlassen kann.