Heiße Tage in Bayern: Für wann und wo Hitze-Warnungen gelten

Die neue Woche bringt hochsommerliche Temperaturen und große Hitze mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag bis zu 34 Grad in Mainfranken und 28 Grad in den Alpen. Wirkliche Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Der DWD warnte angesichts der erwarteten Temperaturen für fast ganz Bayern vor der Hitzebelastung. Wirkliche Abkühlung ist in der kommenden Nacht laut DWD kaum in Sicht – bei Temperaturen von um die 22 Grad. Nur in Niederungen und Tallagen kann es auf bis zu 14 Grad abkühlen.

Dienstag: Bis zu 35 Grad in Mainfranken

Für Teile Mittel- und Unterfrankens – vor allem um die Städte Nürnberg und Würzburg – gilt am Dienstag sogar eine amtliche Warnung vor extremer Hitze, die Stand jetzt bis 19.00 Uhr besteht.

In Teilen Mainfrankens könnte es bis zu 35 Grad heiß, in den Alpen könnten erneut Höchstwerte von 28 Grad in höhergelegenen Alpentälern erreicht werden. Nach blauem Himmel zum Tagesbeginn erwartet der Wetterdienst im weiteren Verlauf gebietsweise aber starke, örtlich schwere Gewitter mit Hagel, heftigem Starkregen und orkanartigen Böen.

Bei vereinzelten Gewittern und überwiegend geringer Bewölkung dürfte die Nacht auf Mittwoch etwas kühler werden bei Tiefstwerten von 20 bis 15 Grad. Für Mittwoch erwartet der Wetterdienst zwischen 27 und 33 Grad im Freistaat.