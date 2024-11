Schnee angesagt: Ohne Winterreifen kann es kritisch werden

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht mit Winter- oder Ganzjahresreifen auf der Straße fährt, muss mit einem Bußgeld rechnen. 60 Euro werden dann fällig. Bei Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmer sind auch 80 Euro und ein Punkt möglich. Bei Gefährdungen oder Unfällen kann es noch teurer werden.

Einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum für die Winterreifenpflicht gibt es allerdings nicht. Von "O bis O" – also von Ostern bis Oktober – wird als Faustformel genommen. Vorgeschrieben ist lediglich, dass Autofahrer bei Schnee- oder Eisglätte sowie Schneematsch – also in bestimmten Situationen – nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen unterwegs sein dürfen.

Reifen werden bei Verkehrskontrollen überprüft

Kontrolliert wird die situative Winterreifenpflicht in der Regel bei normalen Verkehrskontrollen. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage erklärte, gehöre die Überprüfung der Reifen zum Standardprogramm bei Verkehrskontrollen. Ob Winterreifen aufgezogen sind oder nicht, wird von den Beamten auch bei Unfällen vermerkt. Das wirkt sich dann meist auch auf die Versicherungsleistungen aus.

Höhere Terminnachfrage, wenn Schnee angesagt ist

Viele Autofahrer wissen das – und haben auch die Jahreszeiten im Blick. Eine stichprobenhafte Umfrage des BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz in Werkstätten der Region hat ergeben, dass die meisten Kunden ihre Reifen schon haben wechseln lassen. Dennoch gelte, dass die Terminnachfrage insbesondere dann steigt, wenn wieder Schnee und Glätte angesagt sind – so wie in dieser Woche.

Wichtig: Ausreichendes Profil

Besonders im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald müssen Autofahrer in den kommenden Tagen laut Wettervorhersage mit Schnee rechnen.

Dann sollten zum einen Winterreifen aufgezogen sein, zum anderen sollten sie auch noch für schwierige Verhältnisse taugen: Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt auch für Winterreifen 1,6 Millimeter, betonte der ADAC. Er empfiehlt aus Sicherheitsgründen jedoch mindestens vier Millimeter. Und nach spätestens sechs Jahren einen Kompletttausch, weil im Alter die Griffigkeit der Reifen nachlässt.