Weihnachtsverkehr: Gute Stimmung am Flughafen und Bahnhof

Am Nürnberger Flughafen ist am Morgen schon Betrieb. Familien mit Geschenken und Nürnberger Lebkuchen im Gepäck suchen in der Ankunftshalle auf den Anzeigentafeln ihren Flug. Viele Ziele liegen im Warmen: Antalya in der Türkei, Bari in Italien, Barcelona in Spanien und Thessaloniki in Griechenland.

Weihnachtszeit ist Familien- und Urlaubszeit

"Weihnachten und Silvester sind wir immer fort", erzählt eine Frau in der Ankunftshalle, die seit Jahren Urlaub in der Türkei macht. Eine andere freut sich auf Sonne, Wärme und Palmen. Am wichtigsten sei aber: "Wir haben dort Weihnachten, als Frauen. Keine Arbeit, nichts." Sie und ihr Mann wollen im Urlaub Weihnachts-Hausarbeiten wie Kochen, Aufräumen und Baumschmücken entgehen.

Viele nutzen die Feiertage, um Familie und Freunde weiter weg zu besuchen, beobachtet Flughafen-Sprecher Christian Albrecht. Familienbesuche über die Feiertage seien "ein großes Thema". Das erzählt auch eine Reisende, die über Istanbul nach Moskau fliegt – und sich auf ihre Familie und Schnee freut.

Mehr Flughafen-Passagiere in diesem Jahr

Mit rund 140.000 Passagieren rechnet der Flughafen in den kommenden Tagen. In diesem Jahr sei spürbar mehr los und 14 Prozent mehr Fluggäste angemeldet als 2023. Besonders viel Andrang erwartet der Flughafen am Sonntag, zwei Tage vor Heiligabend.

Ähnlich sieht es am Freitag am Flughafen München aus: Es ist mehr los als üblich, auffallend viele Urlauber sind unterwegs, lange Warteschlangen bleiben aber aus.

Weihnachtsshopping, Kurztrip und Familienbesuch

Ein Fluggast freut sich auf "Christmas Shopping" in New York: "Mit leerem Koffer rüber und vollem Koffer heim", sagt er. Ein älterer Herr fliegt für ein gemeinsames Weihnachtsfest nach Frankreich zu seiner Enkelin und seiner Tochter. Auch eine Mutter und ihre Tochter warten auf ihr Flugzeug nach London, wollen bei einem vorweihnachtlichen Kurztrip ein Amy-Winehouse-Band-Konzert besuchen. Oft mit im Gepäck: Geschenke wie Kartenspiele und Schokolade. Rund 1,7 Millionen Passagiere reisen in den kommenden Tagen über den Münchner Flughafen. Den meisten Trubel erwartet der Münchner Flughafen am Freitag und Samstag.

Weihnachten ist für viele ein Familienfest. Wer nicht am gleichen Ort lebt, setzt sich ins Auto, den Zug oder fliegt. Andere nutzen die freien Tage für einen Winterurlaub oder flüchten bewusst vor Familienfeiern, Druck und Erwartungen. Mit Weihnachten vor der Tür und dem Start der Schulferien in Bayern und fast allen anderen Bundesländern werden Straßen und Züge erwartungsgemäß voll. Bereits am Mittag gab es in Bayern erste größere Staus in Richtung Süden.

ADAC erwartet viel Verkehr: Urlauber und Geschenke-Käufer

Der ADAC rechnet in den nächsten Tagen bundesweit mit viel Verkehr auf den Straßen. Vor allem am Freitag kämen Berufsverkehr und Urlauber zusammen. Viele Pendlerinnen und Pendler würden sich auf den Weg nach Hause machen oder zu Weihnachtsbesuchen aufbrechen, sagt Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern. Auch in den Innenstädten werde es vor Weihnachten noch einmal sehr voll – weil einige noch im letzten Moment nach Geschenken suchten. Der ADAC empfiehlt, Reisen über Weihnachten und den Jahreswechsel gut zu planen (externer Link), Ausweichstrecken im Blick zu haben und idealerweise ohne Zeitdruck zu reisen.

Gute Stimmung am Münchner Hauptbahnhof

Bei der Bahn ist schon seit Donnerstag viel los, Züge sind gut ausgelastet. Gute Stimmung trotzdem am frühen Nachmittag am Münchner Hauptbahnhof. Viele Reisende sind mit großen Koffern unterwegs: Eine Londonerin ist nach ihrem Urlaub im Allgäu auf dem Weg zu Verwandten in Hamburg. Ein Münchner will für eine Nacht nach Regensburg, den Christkindlmarkt besuchen. Und eine andere Frau wartet voller Vorfreude auf ihren Sohn, der über die Feiertage aus Hongkong zu Besuch kommt. Trotz hoher Auslastung fuhren hier viele Fernverkehrszüge am Nachmittag pünktlich.