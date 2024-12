Weiße Weihnachten in Teilen Bayerns?

Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, ab dem 4. Advent kehrt in einigen Teilen Bayerns der Winter ein, in den Hochlagen der Alpen sind bis Heiligabend bis zu ein Meter Neuschnee möglich.

Zweigeteilter Samstag

Schwacher Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag südlich der Donau für meist trockenes Wetter und einen Mix aus Wolken mit ab und zu sonnigen Abschnitten. Ansonsten überwiegen in Bayern meist die Wolken und es fällt vereinzelt Regen, in höheren Lagen der Mittelgebirge fällt Schnee. Dazu weht der Wind weiterhin lebhaft bis stark. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und sieben Grad.

Am 4. Adventssonntag und Montag Regen, später Schnee

Am Sonntag sorgt ein umfangreiches Tief über Nordeuropa für windiges und wolkenreiches Wetter. Dabei fällt immer wieder Regen, an den Alpen teils länger anhaltend und ergiebig. Dabei strömt zunächst von den Britischen Inseln nochmals etwas mildere Luft ein und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von vier bis acht Grad. Am Abend und in der Nacht zieht das Tief von Norwegen in Richtung Dänemark und es sickert langsam kältere Luft nach Bayern und an den Alpen geht der Regen zunehmend bis in die Täler in Schnee über.

Am Montag verlagert sich das Tief weiter in Richtung Tschechien. Somit setzt sich das windige, bewölkte und zunehmend kalte Wetter in Bayern fort. So kommt es zu weiteren Regen- und Schneefällen, die Schneefallgrenze liegt bei 300 bis 700 Metern; an den Alpen schneit es anhaltend und ergiebig. Die Temperaturen erreichen nur noch Höchstwerte von ein bis fünf Grad.