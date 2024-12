Ferienbeginn: Viel Verkehr auf Straßen, Schiene und am Flughafen

Der Beginn der Weihnachtsferien läutet im Freistaat eine große Reisewelle ein. Sowohl der ADAC als auch der Münchner Flughafen rechnen mit besonders vielen Reisenden, wenn die Menschen sich auf den Weg zu ihren Familien oder in den Urlaub machen. Bei der Bahn setzte die Reisewelle schon am Donnerstag ein, wie die Buchungszahlen dem Unternehmen zufolge zeigen.

Nach Einschätzung des ADAC wird der Freitag der staureichste Tag in den gesamten Ferien, zumal auch die Weihnachtsferien in sämtlichen anderen Bundesländern starten. Die bayerischen Autobahnen gehören dabei wieder bundesweit zu den am stärksten betroffenen Strecken.

Ab in den Süden: Viele Passagiere an bayerischen Flughäfen erwartet

Die meisten Passagiere erwartet der Münchner Flughafen am Freitag und Samstag: Mit voraussichtlich 116.000 Passagieren seien der 20. und der 21. Dezember die reisestärksten Tage der Weihnachtsferien. Insgesamt werden am Airport bis zum Ende der Ferien etwa 1,7 Millionen Passagiere erwartet, so die Auskunft der Flughafenpressestelle. Der meisten Flüge würden in den Weihnachtsferien nach Spanien führen; auf Platz zwei und drei folgen Italien und Großbritannien.

Am Flughafen Nürnberg erwartet man den ganz großen Ansturm erst am Sonntag – dann sollten knapp 10.000 Passagiere ihren Flug antreten. Insgesamt rechne man mit knapp 140.000 Passagieren in den Weihnachtsferien, das ist ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Viele Airlines stocken ihr Flugangebot während der Feiertage auf", schilderte Geschäftsführer Michael Hupe. Von Nürnberg aus geht es bevorzugt nach Antalya in der Türkei, ins ägyptische Hurghada und nach Mallorca.

Deutsche Bahn setzt längere Züge ein

Die Deutsche Bahn sieht auch gegen Ende der Weihnachtsferien, am Neujahrstag und am 2. Januar eine besonders hohe Nachfrage. Zwischen den Feiertagen sei "mit einer gleichmäßig hohen Auslastung" zu rechnen, so die Bahn. Die Bahn steht wegen hoher Verspätungen, zahlreicher Pannen und schlechtem Service in der Kritik. Das Unternehmen erklärt, man wolle in den Ferien auf den Hauptrouten längere Züge einsetzen und die Bauarbeiten auf den Strecken auf ein Minimum reduzieren.

Strenge Regelungen in Tirol für Ausweichverkehr

Auch der ADAC prognostiziert Staus wieder nach Neujahr für die Rückreisetage am 2. und 3. Januar. Nicht nur auf den bayerischen Autobahnen könnte es damit eng werden.

In Tirol treten nämlich zum Start der Wintersaison Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Kraft. Im Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 27. April müssen Durchreisende an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr auf den Hauptverkehrsrouten bleiben. Die Regel gilt auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Imst und Schwaz. An neuralgischen Punkten würden außerdem wieder Dosierampeln eingesetzt.

Mit Informationen von dpa