Wegen der Hitze: Weniger Besucher in den Bierzelten

Die Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad führt auf dem Gäubodenvolksfest im niederbayerischen Straubing und dem Juravolksfest in Neumarkt in der Oberpfalz zu Besucherrückgängen. Übereinstimmend berichten die Festwirte am heutigen Montag dem BR, dass im Vergleich zu den vergangenen Jahren weniger Besucher in den Festzelten sitzen würden.

Spielt auch der Bierpreis eine Rolle?

Ob auch der Bierpreis bei der Zurückhaltung der Besucher eine Rolle spielt, ist offen. Martin Lechner, der Sprecher der Wirte auf dem Gäubodenvolksfest, sagte wörtlich: "Es könnten mehr Besucher sein." Nach Beobachtungen von BR-Reportern sind in Straubing zur Mittagszeit nur etwa ein Drittel der Sitzplätze in den Festzelten belegt. Nach Ansicht von Wirtesprecher Lechner bleiben vor allem die auswärtigen Besucher des Gäubodenvolksfest aus. "Sie fahren wegen der Hitze gar nicht erst los", sagt er.

Gut besetzt sind lediglich die im Schatten liegenden Freisitze der Festzelte. Laut Lechner werdesind auch eher die kalten Brotzeiten als die warme Küche gefragt. Er hofft, dass ab Mittwoch mehr los ist, da am Donnerstag Feiertag ist. Das Gäubodenvolksfest in Straubing geht noch bis einschließlich Montag, 19. August. Die Maß Festbier kostet zwischen 12.70 Euro und 12.75 Euro.

Hitzestau in den Festzelten: Besucher meiden die Mittagszeit

Auch auf das Jura-Volksfest in Neumarkt in der Oberpfalz wirkt sich die Hitze aus. Festwirt Marco Härteis sagte dem BR-Studio Neumarkt, er wünsche sich mehr Gäste, grundsätzlich sei er aber zufrieden. Die Besucher mieden die Mittagszeit. Weiter sagte er: "Wir haben genügend Sonnenschirme und Schattenplätzchen, die werden natürlich dann bevorzugt aufgesucht. Dementsprechend ist schon Besuch da." Härteis ergänzte, während der Abendstunden seien die Zelte "sehr gut besucht. Da merkt man, die Leute wollen auf ihr Volksfest gehen und kommen dann auch". Vor dem langen Wochenende rechnet er mit einem vollen Haus, alle Plätze in der Großen Jurahalle seien ausgebucht. Härteis hofft, dass die Besucherzahlen steigen, sobald die Temperaturen ab Donnerstag wieder etwas sinken. Das Jura-Volksfest läuft noch bis einschließlich Montag, 19. August. Die Maß Bier kostet 9,70 Euro. Laut Härteis sei das Jura Voksfest damit eines der günstigsten in Bayern.

Aktuell meldeten die Wetterstationen am Nachmittag gegen 14 Uhr in Amberg 29,8 Grad Celsius und in Straubing 30,4 Grad Celsius.