Hitze in Bayern: Bis zu 34 Grad zum Wochenwechsel

Deshalb trinken Nordafrikaner mit Vorliebe Pfefferminztee. Das zusätzliche Wärmesignal sorgt dafür, dass man ständig leicht schwitzt, was zu angenehmer Verdunstungskühle führt.

Wohnung abdunkeln und sinnvoll lüften

Gerade nachts ist es schwer, bei warmen Temperaturen einzuschlafen und sich zu erholen. Deshalb ist es wichtig, die Wohnung tagsüber abzudunkeln, um die Wärme draußen zu lassen. In den frühen Morgenstunden gehen die Temperaturen am weitesten nach unten: die beste Zeit zum Lüften. Aber auch tagsüber kann man die Fenster öffnen und für Durchzug sorgen.

Hitze gefährdet vor allem Säuglinge, Senioren und kranke Menschen

Gerade bei Säuglingen und kleinen Kindern müssen Eltern darauf achten, dass sich die Kinder im Schatten aufhalten, Sonnenschutz tragen, eingecremt sind und mehr Flüssigkeit als sonst aufnehmen. Ältere Menschen trinken generell wenig, was während einer Hitzewelle fatal sein kann. Wer Medikamente nimmt, sollte mit dem Hausarzt sprechen, ob diese bei extremer Hitze anders dosiert werden müssen.

Ventilatoren bringen die Luft in Bewegung und sorgen für einen Luftzug. Es kommt einem kühler vor, aber in Wirklichkeit sinkt die Raumtemperatur durch den künstlich erzeugten Wind nicht. Der Schweiß auf der Haut verdunstet im Luftzug schnell, was zu Verspannungen führen und den Körper im schlimmsten Fall dehydrieren kann.

Sonniges Wetter und hohe Temperaturen in ganz Deutschland

Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland lässt sich heute das gute Wetter genießen: In der Nordhälfte und im Osten ziehen zwar mitunter Wolken durch, die vor allem Richtung Sachsen zum Teil auch dichter sind. Vielfach ist es aber auch hier sonnig und es bleibt trocken. Im Küstenumfeld werden 21 bis 24 Grad erreicht, sonst wird es verbreitet sehr warm bis heiß mit bis zu 34 Grad am Oberrhein.

Blick auf die kommende Woche: Es bleibt sonnig, kann aber gewittern

Wer sich ausreichend schützt, kann sich getrost auf das Wetter der nächsten Tage freuen: Am Montag bleibt das sonnige Wetter in Nordbayern bestehen, während im Süden im Laufe des Tages mehr Wolken aufziehen. Ab Nachmittag kommt es besonders in Alpennähe zu einzelnen Schauern und Gewittern. Bei 30 bis 34 Grad bleibt es heiß.

Auch in der Nacht zum Dienstag kommt es in Südbayern zunächst noch zu vereinzelten Gewittern. Der Dienstag lockt besonders bis Mittag mit viel Sonne bei 30 bis 35 Grad. Ab Nachmittag sind dann verbreitet kurze Gewitterschauer mit örtlichen Unwettern möglich.