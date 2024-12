Was sich im Öffentlichen Nahverkehr in Unterfranken ändert

Wer in Unterfranken mit Bus oder Bahn unterwegs ist, muss sich in den kommenden Wochen auf einige Veränderungen einstellen. In Mainfranken zum Beispiel gibt es ab Januar den drittgrößten Verkehrsverbund Bayerns. In Schweinfurter Bussen können Fahrgäste ab Januar nur noch digital bezahlen. Und auch der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn ist im ÖPNV in Unterfranken zu spüren.

Streichungen im Fahrplan am Untermain

Mit dem Fahrplanwechsel in Bayern am Sonntag, den 15. Dezember, fahren einige Züge der Westfrankenbahn nicht mehr. Die Deutsche Bahn hat sie aus dem Fahrplan gestrichen und durch Busse ersetzt, vorrangig zwischen Kleinwallstadt und Aschaffenburg. Ein Beispiel: Bisher verließ ein Regionalexpress den Bahnhof Miltenberg um 7.41 Uhr Richtung Aschaffenburg. Im Fahrplan für das kommende halbe Jahr fährt dieser Zug nun nicht mehr und wird durch einen Bus ersetzt. Die Alternative ist die Regionalbahn RB88, die jede Stunde fährt und überall hält. Beide Varianten, der Bus und die Regionalbahn, sorgen aber für eine Fahrzeitverlängerung für Bahnkunden.

Fachkräftemangel am Stellwerk

Hintergrund dieser Änderungen im Fahrplan ist die schon länger anhaltende Personalnot im Stellwerk Aschaffenburg. Neue Mitarbeiter zu finden, werde dauern, heißt es von der Deutschen Bahn.

Das gleiche Problem hat die Hessische Landesbahn (HLB). Rund zehn Prozent der Fahrten der HLB rund um Aschaffenburg würden wegen Personalnot auf dem Stellwerk ausfallen, heißt es auf BR24-Anfrage. Die HLB fährt vom Rhein-Main-Gebiet kommend auf verschiedenen Linien bis Aschaffenburg beziehungsweise Laufach. Die Einschränkungen durch die enge Personaldecke gelten erstmal bis Mitte Juni. Der Fahrgastverband Pro Bahn befürchtet jedoch, dass der Zustand länger andauern wird.

Weniger Züge und neues Bezahlsystem in Schweinfurt

Auch im Raum Schweinfurt fahren ab dem 15. Januar weniger Züge. Elf Züge der Erfurter Bahn halten jetzt nicht mehr in Schweinfurt-Mitte und Schweinfurt-Stadt. Sie enden stattdessen am Schweinfurter Hauptbahnhof. Wer also bis Schweinfurt-Stadt fahren will, muss am Hauptbahnhof in einen Bus oder einen anderen Zug umsteigen.

Eine weitere Änderung in Schweinfurt: Ab dem 1. Januar 2025 können Fahrgäste in Bussen der Stadtwerke nur noch digital bezahlen. Das Bezahlsystem ist nach Angaben der Stadtwerke bundesweit einmalig. Für Besitzerinnen oder Besitzer einer Dauerkarte wie zum Beispiel dem Deutschlandticket oder Schülerticket soll sich nichts ändern.

Nahverkehrsverbund Mainfranken startet

Außerdem wird zum Jahresbeginn 2025 ein neuer Verkehrsverbund eingeführt: der Nahverkehrsverbund Mainfranken (NVM). Der NVM löst den bisherigen Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) ab. Der NVM wird eine deutlich größere Region umfassen. Bisher waren Stadt und Landkreis Würzburg sowie die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart im VVM abgedeckt. Im neuen Verbund NVM sind außerdem Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld eingeschlossen. Damit ist der NVM der drittgrößte Verkehrsverbund in Bayern.

Für Fahrgäste bedeutet das etwa: einheitliche Tarife. Eine Beispiel-Rechnung: Wer bisher von Estenfeld mit Bus und Bahn nach Schweinfurt an den Roßmarkt fahren wollte, musste drei Tickets lösen und insgesamt 20,50 Euro bezahlen. Im neuen Verkehrsverbund reicht für die gleiche Strecke ein Ticket aus, das 10,80 Euro kostet.