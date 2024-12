Über 13 Millionen Euro: Spendenrekord beim Sternstunden-Tag

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks ist mit einem neuen Rekordergebnis beendet worden. 13,69 Millionen spendeten die Menschen für Hilfsprojekte, die Kinder und Jugendliche in Not unterstützen.

BR-Intendantin Wildermuth: Etwas ganz Besonderes

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, sagte: "Viele spenden ja um die 20 bis 50 Euro und wenn man sieht, welche Summe da jetzt zusammengekommen ist, dann ist das etwas ganz Besonderes." Sie sprach ein "dickes Dankeschön" an die vielen Spender aus. "Der Sternstunden-Tag ist immer eine Herzensangelegenheit – nicht nur für mich als BR-Intendantin, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen im Sender, die diesen Tag immer wieder möglich machen und ihm letztlich auch zum Erfolg verhelfen, egal ob am Mikrofon, als Reporter oder hinter den Kulissen. Auch ihnen gilt mein Dank – ebenso wie dem Verein Sternstunden e. V. für seine wichtige und wunderbare Arbeit für Kinder in Not sowie den Partnern und Sponsoren für die anhaltende Unterstützung."

Sternstunden-Initiator Jansing: Zeichen für Zusammenhalt der Gesellschaft

Ähnlich erfreut über den neuen Spendenrekord zeigte sich Thomas Jansing, der Gründer der Sternstunden: "Wir sind eine Wertegesellschaft und durch diese Spendenbereitschaft wird das auch zum Ausdruck gebracht." Jansing sieht darin ein Zeichen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. "Nach dem Spendenrekord im vergangenen Jubiläumsjahr findet die Erfolgsgeschichte von Sternstunden auch heuer ihre Fortsetzung. Der Sternstunden-Tag war für alle Beteiligten eine Bereicherung – für benachteiligte und hilfsbedürftige Kinder ebenso wie für die große Zahl der Spenderinnen und Spender. Denn wie heißt es so treffend: Das Leben eines anderen Menschen mit Zuversicht erfüllen, heißt doppelt leben."

"Sternstunden-Gala" am Abend in Nürnberg

Wie in jedem Jahr fand am Freitagabend die "Sternstunden-Gala" in der Frankenhalle in Nürnberg statt. In der Sendung wurden zahlreiche Projekte vorgestellt, die Kindern helfen, die zum Beispiel körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind. So konnte das Deutsche Herzzentrum München mithilfe von Sternstunden eine moderne Herzkatheter-Anlage kaufen, mit der es möglich ist, Kinder minimalinvasiv am Herzen zu operieren. In Kulmbach und Mainleus (Lkr. Kulmbach) kümmert sich die Geschwister-Gummi-Stiftung darum, dass Jugendliche bestens betreut werden, wenn sie das Kinderheim verlassen. Für sie werden unter anderem Apartments gebaut, um ein selbstständiges Leben starten zu können. Sternstunden unterstützt auch dieses Projekt.

In der dreistündigen Live-Sendung traten unter anderem Sänger Max Mutzke, die österreichische Pop-Sängerin Christina Stürmer, der belgische Musiker Milow und die Kinder- und Eltern-Kult-Band Deine Freunde auf. Mit dabei war auch die bayerische Singer-Songwriterin Claudia Koreck, der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Dijkstra sowie der Kinder- und Jugendchor der städtischen Musikschule Altdorf und die Tanzgruppe des "Kunstzentrums Besondere Menschen" mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Ingolstadt.

Hohe Spendenbereitschaft: Auch Prominente nehmen Anrufe entgehen

Den ganzen Tag berichteten die Hörfunk-Programme, das BR Fernsehen und die Online-Formate über Sternstunden-Projekte. In den Spendenzentralen in Nürnberg und München konnte am Freitag von 6 Uhr bis 23.15 Uhr gespendet werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BR, aber auch Prominente nahmen die Anrufe entgegen.

Die Spendenbereitschaft war am Freitag und auch insgesamt im Jahr 2024 wieder außerordentlich groß. Insgesamt sind heuer bisher 18,15 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden (1. Januar bis 13. Dezember 2024, inklusive Sternstunden-Tag).

Seit 1993 setzen sich die Benefizaktion Sternstunden und der Bayerische Rundfunk für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Mehr als 400 Millionen Euro haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer des BR seitdem gespendet und damit 4.014 Hilfsprojekte unterstützt.

Wer spenden möchte, kann sich hier informieren.