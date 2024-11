Bayerische Bahnprojekte nach dem Ampel-Aus auf der Kippe?

Der Baubeginn und Fortgang von Bahnprojekten auch in Bayern ist gefährdet: Wenn der Bundestag nach dem Ampel-Aus die Freigabe von 2,6 Milliarden Euro für Bahnprojekte jetzt verweigert, würden sich etliche Sanierungsprojekte zumindest verzögern, sagte Martin Burkert, Bahn-Aufsichtsrat und Chef der Gewerkschaft EVG sowie des Bahn-Interessenverbands Allianz pro Schiene zu BR24.

Es gehe um Planungssicherheit, zeitnahe Ausschreibungen und den Abschluss von Verträgen für Bahnprojekte auch in Bayern. Da brauche es Sicherheit, "und deswegen braucht es Beschlüsse des Parlaments noch in diesem Jahr. Und es liegt jetzt in der Verantwortung der großen demokratischen Parteien vor allem, um die Planungssicherheit herzustellen."

Sorgen bei der Bahn – Was wird aus Sanierungen in Bayern?

Am Mittwochabend, 13.11., seien in der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn AG in Berlin "bahntechnisch gesprochen die Signale mehr auf Gelb als auf Grün" gewesen, so Burkert. Korridorsanierungen sind auch in Bayern ab 2026 vorgesehen, mit den Strecken Nürnberg – Regensburg und Obertraubling – Passau. Generalsanierungen für München – Rosenheim und Rosenheim – Salzburg sind für 2027 geplant.

Grafik: Korridorsanierungen in Bayern ab 2026