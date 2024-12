Großer Fahrplanwechsel - Neuerungen für Ostbayern

Am kommenden Sonntag steht in Bayern ein großer Fahrplanwechsel bevor. Damit gibt es auch Neuerungen im agilis Netz Mitte, das von Passau über Regensburg bis Ulm reicht, wie das regionale Bahnunternehmen mit Sitz in Regensburg am Mittwoch mitgeteilt hat.

Stündlicher Regionalexpress

Besonders hervorzuheben sei der Regionalexpress RE50, den agilis ab sofort betreibt. Ihn gibt es als stündliche Expressverbindung zwischen Nürnberg – Neumarkt und Regensburg – alle zwei Stunden auch bis Plattling. "Ostbayern und die Frankenmetropole rücken enger zusammen", sagt Axel Henninghausen, Geschäftsführer bei agilis. Und die Reisezeit sinkt zum Beispiel zwischen Straubing und Nürnberg um über 30 Minuten.

Neue Verbindungen im Donautal

Neue Leistungen gibt es auch für das Donautal: Vor allem Schichtarbeitende und Ausgehwillige dürfen sich über zusätzliche Fahrten am frühen Morgen und Abend (montags bis freitags) freuen. Unter anderem gibt es zusätzliche Fahrten von Regensburg nach Saal (7.14 Uhr) und um 8.12 Uhr zurück von Saal nach Regensburg, von Regensburg nach Ingolstadt (18.29 Uhr) und von Ingolstadt nach Abensberg (18.32 Uhr).

Startschuss für den ÜFEX

Gleichzeitig fällt am 15. Dezember der lange erwartete Startschuss für den ÜFEX - den überregionalen Flughafenexpress. Erstmals gibt es nun zweistündig eine Direktverbindung zwischen dem Nürnberger Hauptbahnhof und dem Münchner Flughafen. In der anderen Stunde müssen Fahrgäste weiterhin in Regensburg umsteigen. agilis arbeitet dabei eng mit der DB Regio zusammen – die erste Kooperation dieser Art im bayerischen Schienenpersonennahverkehr.

Um alle Angebote zu ermöglichen, hat agilis nach eigenen Angaben in 23 neue Triebfahrzeuge investiert, auch wurden kontinuierlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem regionalen Bahnunternehmen aufgestockt.