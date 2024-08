Viechtacher Gesellschaftsbrauerei schließt endgültig

Aus für die "Gesellschaftsbrauerei Viechtach": Nach fast einem halben Jahrtausend wird der Betrieb eingestellt. Das hat heute die Kanzlei der Insolvenzverwaltung Stoppelkamp in Deggendorf bekannt gegeben. Die Kanzlei hatte Ende Juni die vorläufige Insolvenzverwaltung über die Viechtacher Traditionsbrauerei übernommen.

Kein Retter aufgetaucht

Sie führte auch "intensive Verhandlungen mit potentiellen Investoren aus der Branche", um die Brauerei weiterführen und sanieren zu können. Aber alle Interessenten hätten es "schlussendlich abgelehnt", den Geschäftsbetrieb zu übernehmen.

Verluste zu hoch

Grund seien die "erheblichen Verluste" gewesen, die die Gesellschaftsbrauerei zuletzt erwirtschaftet habe. Außerdem seien Teile der Betriebsimmobilie und einige Wirtschaftsgüter, die für den Weiterbetrieb nötig wären, bereits in der Vergangenheit an Dritte veräußert worden. Die Brauerei wird nun nicht weiter fortgeführt. Ein kleiner Teil der insgesamt 17 Mitarbeiter hat laut Insolvenzverwalter schon von sich aus gekündigt. Den übrigen Mitarbeitern wurde jetzt durch den Insolvenzverwalter gekündigt.

Bier in Zukunft aus dem Kreis Cham

Das Bier der Gesellschaftsbrauerei soll jedoch weiterhin in der Hofmark-Brauerei im Nachbarlandkreis Cham gebraut werden. Kunden sollen von dort aus weiter beliefert werden. "Die individuellen Biere gehören zur Lebensqualität des Bayerischen Waldes". Deshalb wolle man die Marke bewahren. Das hat die Familie Kemenyfy aus Sankt Englmar heute mitgeteilt. Sie denkt außerdem an den Bau einer "dem heutigen technischen Standard genügenden neuen Brauerei in einem eigenen Gebäude in Viechtach", sollte die Fortführung sich positiv entwickeln.

Ende einer langen Tradition

Die Gesellschaftsbrauerei Viechtach geht auf das Gründungsjahr 1553 zurück. Sie war in Viechtach eine Institution, das Bier war beliebt. Die Betriebseinrichtungen waren aber schon vor der Übernahme durch einen neuen Eigentümer im Jahr 2018 stark veraltet. Die Modernisierung war ein Kraftakt. Jetzt ist der Betrieb gescheitert.