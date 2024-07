Verkehrswissenschaften: Neuer Bachelor startet in Deggendorf

Verkehr könnte in 20 Jahren anders aussehen - auch wegen KI

Johannes Klühspies forscht und lehrt seit Jahrzehnten zum Thema Verkehr. Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Wie kann oder wie muss Mobilität aussehen, um möglichst nachhaltig zu sein? Diese Fragen werden immer drängender, besonders im Hinblick auf den Klimawandel, sagt der Professor. Deshalb hat er einen neuen Bachelorstudiengang an der Technischen Hochschule Deggendorf organisiert. Anlaufen soll er im kommenden Wintersemester 2024/2025. Gerade läuft die Bewerbungsphase. Sie endet am 15. September.

Die Studierenden sollen dann zum Beispiel lernen, Feindbilder in den Köpfen aller Verkehrsteilnehmer abzubauen. "Wir müssen wegkommen davon, dass es nur das Auto sei oder nur das Fahrrad oder nur der öffentliche Verkehr", sagt Klühspies. Debatten über die Mobilität würden in 20 Jahren bereits ganz anders geführt werden als heute, insbesondere mit Blick auf die Künstliche Intelligenz, meint er. Deshalb sei es wichtig, junge Leute heute dafür auszubilden, den Verkehr der Zukunft neu zu denken.

Protest gegen "Mobilitätsdrehscheibe"

Um die sogenannte Mobilitätsdrehscheibe in Regensburg gibt es eine hitzige Debatte in der Stadt. Eigentlich ist sie längst beschlossen, immerhin wird schon gebaggert. Doch nun regt sich Protest, vor allem gegen das geplante Parkhaus: Zu groß, zu teuer, falscher Standort - so lauten die Argumente der Kritiker. Unter ihnen ist zum Beispiel die Fraktion der Grünen im Stadtrat oder die Ortsgruppe des Verkehrsclub Deutschland (VCD). Eine Mehrheit im Stadtrat befürwortet wiederum die Pläne, genau wie die Altstadthändler.

Die Diskussion steht laut Verkehrsforscher Johannes Klühspies sinnbildlich für viele Debatten rund ums Thema Verkehr. Parkplätze stehen dabei oft im Mittelpunkt. Fast alle Städte wollen weniger motorisierten Verkehr in der Innenstadt. Die Einzelhändler fürchten aber, dass Kunden wegbleiben, wenn die nicht mehr mit dem Auto nah an den Läden parken dürfen. Pendler, die in den Städten arbeiten, wollen möglichst nah und kostenlos parken.

Park-and-Ride Parkplätze sollen Autos aus der Stadt heraushalten

Richten sollen es Park-and-Ride Parkplätze. Die Idee: Man parkt sein Auto am Rande der Stadt und fährt mit Bus, Bahn, Radl oder E-Scooter weiter in die Innenstadt. So ist es auch für die Regensburger Mobilitätsdrehscheibe geplant. Solche riesigen, kostenpflichtigen Parkplätze allein würden die Verkehrsprobleme in Städten wie Regensburg oder Deggendorf aber nicht lösen, sagt Johannes Klühspies. Aber was muss passieren, damit weniger Autos auf den Straßen sind und die Mobilität nachhaltiger wird? Genau damit sollen sich ab dem Wintersemester die Studierenden des neuen Studiengangs Verkehrswissenschaften beschäftigen.