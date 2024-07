Neue Maßnahmen gegen Parkchaos am Murner See

Die Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf im Kreis Schwandorf reagiert auf das Parkplatzchaos am Murner See vor einer Woche. Ein neues Verkehrskonzept wurde in Auftrag gegeben, das auch ein verbessertes Parkleitsystem enthält.

Parken am Straßenrand ab sofort nicht mehr möglich

Am Donnerstag wurde der Zufahrtsbereich bereits so abgesperrt, dass Parken am Straßenrand nicht mehr möglich ist. Jetzt am Wochenende wird außerdem der kommunale Ordnungsdienst verstärkt auf das Parkverhalten achten, sagte ein Sprecher.

Parkchaos und Verkehrsverstöße im Oberpfälzer Seenland

Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei rund um das Oberpfälzer Seenland viele Verkehrsverstöße festgestellt. Wegen des sommerlichen Wetters gab es mehr Kontrollen. Am Murner See verstellten Falschparker den Rettungsweg für die Feuerwehr, die wegen eines Brandes angerückt war. Insgesamt mussten 17 Autos vom Abschleppdienst versetzt werden.

Auch am Steinberger See und Klausensee gab es viele Verstöße. Insgesamt wurden dort 75 Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizeiinspektion Amberg stellte am Steinberger See zwölf Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Schnellste fuhr mit 117 Stundenkilometer durch eine 70er Zone.