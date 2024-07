Olympia-Ticker: Triathlon-Wettbewerbe finden statt

10.00 Uhr: Laura Lindemann wird Achte beim Triathlon

Cassandre Beaugrand aus Frankreich hat die Goldmedaille im Triathlon der Frauen gewonnen. Ihre Siegerzeit: 1:54:55 Stunden. Silber ging bei der ersten Medaillenentscheidung des Tages an die Schweizerin Julie Derron, Bronze holte die Britin Beth Potter. Laura Lindemann (Potsdam) kam nach einem Sturz mit dem Fahrrad als beste Deutsche auf Rang acht ins Ziel. Der Wettbewerb begann mit dem Schwimmen in der Seine. Die Organisatoren hatten am frühen Morgen grünes Licht dafür gegeben, nachdem am Dienstag die Wasserqualität des Flusses noch nicht ausgereicht hatte.