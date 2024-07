Verbrenner-Aus: "Dürfen Debatte nicht so ideologisch führen"

15 Millionen Elektroautos will die Bundesregierung bis 2030 auf die Straßen bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jeden Monat 141.000 neue E-Autos zugelassen werden. Doch die Realität sieht anders aus: Im Juni wurden gerade einmal 43.000 neue E-Autos zugelassen. Die Deutschen tun sich offenbar schwer mit der angestrebten Elektro-Wende. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, ob die Reichweite der Batterien ausreicht, ob die neue Technik tatsächlich fehlerfrei funktioniert und wo der ganze grüne Strom, der zum Laden benötigt wird, herkommen soll.

Experte: Benzin- und Dieselmotor sind deutsche Erfindungen

Claus-Christian Carbon, Professor für allgemeine Psychologie an der Universität Bamberg, sieht für diese Skepsis auch historische Gründe: "Der Benzin- und auch der Dieselmotor sind beides Erfindungen aus Deutschland." Und der VW-Käfer als erstes massentaugliches Fahrzeug habe eine ganze Nation und ihr Verständnis von Mobilität geprägt. Bis heute gelte das Auto als Statussymbol der Deutschen.

Mehrheit der Deutschen gegen Verbrenner-Aus

In Brüssel wurde das Verbrenner-Aus bereits beschlossen. Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Benzin- oder Dieselfahrzeuge, die Schadstoffe ausstoßen, mehr zugelassen werden.

"In weniger als drei Jahrzehnten wollen wir klimaneutral sein. Jeder weiß, dass der Schlüssel zur Bewältigung dieser Transformation, oder besser noch, zur Vorreiterrolle dabei, in der Branche der sauberen Technologien liegt." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen,18. Januar 2023

Eine Entscheidung, die hierzulande polarisiert: Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA sind 64 Prozent der Deutschen gegen das geplante Verbrenner-Aus. Claus-Christian Carbon überraschen diese Zahlen nicht, denn die Diskussion über dieses Thema werde "sehr, sehr emotional geführt. Es wird so getan, als stehe der Verbrenner genuin für das, was uns ausmacht".

Veränderung – Chance, aber auch Risiko

Dabei sei es doch gerade die Veränderung, die die Deutschen immer schon ausgezeichnet habe: "Deutschland macht doch nicht aus, was wir haben, sondern was wir machen und was wir werden." Viele Menschen stehen Veränderungen aber skeptisch gegenüber und wollen lieber an vertrauten Dingen festhalten. Diese Angst vor Veränderungen sei vor allem für rechte Parteien ein "gefundenes Fressen", so Carbon: "Das spielt mit der Psychologie. Und die ist hier relativ leicht zu erklären: Sobald die Menschen den Eindruck haben, dass ihnen etwas aufgezwungen wird, dann werden sie das besonders stark ablehnen."

"Das ideologiegetriebene Zulassungsverbot für Verbrenner ist ein weltweit einmaliger und selbstzerstörerischer Sonderweg der EU. (…) Ein Verbrenner-Verbot wäre der Sargnagel für den produktiven Kern der deutschen Wirtschaft." Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, 23. März 2023

"Dürfen Debatte nicht ideologisch führen"

Wenn es nach dem Bamberger Psychologieprofessor geht, müsste die Debatte deshalb sachlich, technologieoffen und vor allem "nicht ideologisch" geführt werden: "Kein Mensch will uns doch die Verbrenner wegnehmen. Wir müssen aber eine notwendige Transformation einleiten." Um die Menschen besser von der neuen Technologie zu überzeugen, brauche es vor allem attraktive Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten.

Die Transformation hin zur Elektromobilität müsse insgesamt positiver verkauft werden: "Man gewinnt die Leute doch am besten mit Überzeugung. Wurde uns das Smartphone damals aufgezwungen? Nein, es wurde uns gut verkauft, wir wollten es und jetzt haben wir alle ein Smartphone."

Diskussion um Verbrenner-Aus bei "jetzt red i"

Über die Zukunft des Autos diskutieren am Mittwoch (24.07.) um 20:15 bei "jetzt red i" engagierte Bürgerinnen und Bürger in Wörth an der Isar live mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Ludwig Hartmann (Grüne), Vizepräsident des Bayerischen Landtags.