Regensburg räumt auf: Neue Maßnahmen gegen E-Scooter-Chaos

E-Scooter in Fußgängerzonen ohnehin verboten

Das Fahren mit E-Scootern in Fußgängerzonen, die als "Fußgängerzone, Radfahrer frei" beschildert sind, ist gemäß der Straßenverkehrsordnung ohnehin nicht erlaubt. Diese Regelung gilt bundesweit, da Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge gelten. Daher kann das Fahren in solchen Fußgängerzonen mit einem Verwarngeld von 20 Euro belegt werden. Bei Behinderungen oder Gefährdungen kann das Bußgeld auch höher ausfallen.

Falsches Fahren und Alkohol als häufige Unfallursachen

Im Jahr 2022 stellte die Polizei in ganz Deutschland fast 8.500 Fälle von Fehlverhalten bei E-Scooterfahrern fest, berichtet das Statistische Bundesamt. Die häufigsten Ursachen waren: falsches Benutzen von Fahrbahn oder Gehwegen (18,6 Prozent der Fälle), Alkohol am Steuer (18 Prozent der Fälle) und zu schnelles Fahren (7,2 Prozent der Fälle). Unfälle, die durch unachtsam abgestellte E-Scooter verursacht wurden, sind in der Statistik nicht erfasst.

Im gesamten Unfallgeschehen 2022 hatten E-Scooter jedoch nur einen kleinen Anteil. Sie waren an 2,9 Prozent der 288.000 Verkehrsunfälle mit Personenschaden beteiligt, die in Deutschland registriert wurden. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil noch bei 2,1 Prozent.

Passanten reagieren gemischt auf "Share Point"-Konzept

In einer stichprobenartigen Umfrage von BR24 zu dem Share Point-Konzept in Regensburg äußerten sich Passanten unterschiedlich: Einige begrüßten das Konzept, während es andere kritisch sehen. Zum Beispiel wurde bemängelt, dass Sharing-Scooter oft im Weg stehen, was als störend empfunden wird. Auf der anderen Seite wurde der Vorteil hervorgehoben, dass die Scooter dank des Konzepts nicht mehr unkontrolliert auf Gehwegen herumliegen. Ein Passant bedauerte, dass die Flexibilität eingeschränkt sei, da man die Roller jetzt nicht mehr so spontan nutzen könne.