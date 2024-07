"Verbrannte Erde": Harte Kritik nach Aiwanger-Besuch im Spessart

Die kritischen Reaktionen auf den Besuch von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) vergangenes Wochenende im Spessart klingen nicht ab. Von falschen und von demokratiefeindlichen Aussagen ist die Rede.

Miltenbergs Landrat Scherf: "Respektlosigkeit sondergleichen"

Aiwanger solle auf Stammtischparolen verzichten, fordert etwa der Bund Naturschutz und bezieht sich auf die Aussage, dass eine Biosphärenregion eine "Schnapsidee" sei. Auch die Gebietskörperschaften, die den Prozess gestartet haben, wollen in dieser Woche noch Stellung nehmen, so der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) auf BR-Nachfrage. "Es ist doch eine Respektlosigkeit sondergleichen, wenn Hubert Aiwanger den Menschen im Spessart vorschreiben will, dass wir uns mit dem Thema Biosphäre und den Chancen für unseren Spessart nicht weiterbeschäftigen dürfen. Er tritt sämtliche Prozesse eines demokratischen Rechtsstaats in die Tonne!", so Scherf.

Er kritisiert auch Aiwangers Aussage, der Spessart solle mit dem Spatz in der Hand zufrieden sein. Scherf: "Das werden wir nicht akzeptieren, dass Zukunft im Rest Bayerns stattfinden soll und wir im Spessart von Hubert Aiwanger den Mund verboten bekommen!" Mit seinen haltlosen Aussagen spalte Aiwanger die Region und habe verbrannte Erde im Spessart hinterlassen.

Biosphärenregion Spessart: Schaden von mehreren hundert Millionen Euro?

Der Wirtschaftsminister, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten, hatte behauptet, dass eine Biosphärenregion einen Schaden von mehreren hundert Millionen Euro bedeuten würde – für die Staatsforsten und für die Kommunen, wenn sie Gemeindewald für eine Kernzone hergeben.

Wie Aiwanger zu dieser Aussage kommt, ist unklar. Von Seiten des Landratsamts Main-Spessart, wo die Fäden des Projekts zusammenlaufen, heißt es: "Wie viele Hektar letztlich aus der Nutzung genommen werden, kann aktuell nicht gesagt werden, da die Gebietskulisse für eine Biosphärenregion noch gar nicht steht." Außerdem seien sämtliche Flächen, die seitens des Freistaats aktuell als Kernzonen in Aussicht gestellt wurden, bereits heute aus der Nutzung genommen. Hier könne also gar kein ökonomischer Verlust entstehen. Und weiter: "Sämtliche Flächen, die seitens der Kommunen bislang freiwillig als Kernzonengebiete in Aussicht gestellt wurden, sind schwer zu bewirtschaften bzw. sogar schon aus der Nutzung genommen. Auch hier entsteht kein großer ökonomischer Verlust", heißt es auf BR24-Nachfrage.

Landratsamt: Eichenprachtkäfer kann auch in Kernzone weiter bekämpft werden

In einer Pressemitteilung seitens Aiwangers Ministerium heißt es außerdem, dass der Eichenprachtkäfer in einer Kernzone nicht mehr bekämpft werden dürfe und damit großflächig Eichenwälder zerstören könnte. Diese Aussage sei schlichtweg falsch, heißt es von Seiten des Landratsamts Main-Spessart. "Das bedeutet: auch in der Kernzone besteht die Möglichkeit, vom Borken- oder Prachtkäfer befallene Bäume zu entnehmen, da bei den doch recht kleinen Kernzonenflächen relativ schnell eine erhebliche Beeinträchtigung des benachbarten Waldes eintreten kann." Nachzulesen sei dies in der Naturschutzgebietsverordnung für die Kernzonen in der Rhön.